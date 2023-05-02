الوجبة التاسعة منصة مظلتي للإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية كشف pdf 

حالة من الترقب بالوقت الحالي من قبل المواطنين بالعراق من أجل معرفة أسماء من شملتهم الرعاية الإجتماعية بالعراق التي وفرتها الدولة بالوقت الحالي وذلك بسبب غلاء الاسعار الذي يعاني منه المواطنين اصاحب الدخل البسيط لذلك تعمل الحكومة العراقية علي مساعدة واعانة المواطنين التي تعاني من الفقر وتقديم اعانة مادة تصل إلي 100 دينار عراقي خلال تلك الفترة حتي استقرار الامور في الفترة القادمة وانخفاض اسعار الدولار الامريكي .

أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية كشف pdf

وكشفت الوزارة انها وضعت شروط للمواطنين من أجل الحصول علي الرعاية الاجتماعية التي وفرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للحصول الاعانه المادية، وسنستعرضها لحضراتكم للحصول عليها بدون اي عناء وسوف نقدم لكم كل ما يخص الرعاية الإجتماعية الوجبة الاخيرة التي اعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

شروط الحصزل علي الرعاية الاجتماعية العراق 2023

أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية من كلا الوالدين.

لا يقل عمر للمتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام وذلك للرجال، بينما النساء لا يقل عمرهن عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

مسجل مسبقًا في الشؤون الاجتماعية.

عدم امتلاك أي أملاك أو أصول عقارية أو تأمين صحي أو اجتماعي.

رابط الحصول علي الرعاية الاجتماعية