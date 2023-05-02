سجل حالا.. خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة للحصول على 1000 جنيه

خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، الالاف من المواطنين يبحثون عن خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، وذلك بعد تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أصدرها قبل ساعات من الآن، والتي نصت على إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتفعيل عمل الصندوق بصرف إعانة عاجلة قيمتها 1000 جنيه، ولذا سنقدم لكم طريقة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة عبر رابط رسمي للحصول على الدعم قريبا، في حالة كانت تنطبق عليك شروط الاستحقاق.

خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

ويمكنك التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة.

اضغط على التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة.

سيظهر لك استمارة الكترونية، قم بادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح”الاسم، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف”.

بعد الانتهاء انقر على حفظ ومتابعة.

الآن قم باستكمال الإجراءات ليتم التسجيل بشكل سليم.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

ومن المقرر أن يتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة أو ما يعرف باسم منحة 1000 جنيه للمستحقين فور الانتهاء من الإجراءات القانونية، حيث أرسلت وزارة القوى العاملة الكتاب الدوري رقم 44 لعام 2023 لمديرياتها في في المحافظات بشأن العمالة الغير منتظمة، لإلزام الجهات الحكومية من وزارات ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بإخطار إدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات المبرمة معها وعدم صرف أي مستحقات مالية لمقاولي تلك الأعمال، دون استيفاء شهادة معتمدة من إدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة تُفيد سداد مستحقات صندوق العمالة غير المنتظمة على كافة هذه العقود.

فئات العمالة الغير منتظمة