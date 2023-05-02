موعد ظهور نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 وخطوات الاستعلام عن نتيجة اللوتري

موعد ظهور نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023، وفقا لتصريحات رسمية فأن موعد ظهور نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 اقترب كثيرا، حيث يعد الهجرة العشوائية لأمريكا حلم يراود الكثيرين من راغبي تحقيق الثراء، ويعد برنامج اللوتري بمثابة فرصة ذهبية الحصول على فرصة للفوز بتأشيرة دخول إلى أمريكا بشكل شرعي من خلال الحصول على البطاقة الخضراء، واليوم سنتعرف على موعد ظهور نتيجة اللوتري وطريقة الاستعلام عنها الكترونيا.

موعد ظهور نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

من المقرر أن يكون موعد ظهور نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 هو السادس من شهر مايو الجاري، ويتم اختيار الفائزين بالبطاقة الخضراء لدخول أمريكا من خلال قرعة عشوائية تتم عبر أجهزة الحاسب الآلي ليتم اختيار أسماء سعداء الحظ من المقبولين، وبموجب تلك البطاقة يصبح حاميلها مقيمين بشكل دائم وقانوني، كما يمكنهم العيش في أمريكا والاستفادة من كافة الخدمات العامة مثل العمل والدراسة، كما يصبحون مواطنين أمريكيين بعد مرور خمس سنوات فقط.

رابط الاستعلام عن نتيجة اللوتري 2023

والآن نقدم لكم رابط الاستعلام عن نتيجة اللوتري 2023 التي سيتم الإعلان عنها بعد أيام قليلة من الآن، حيث يمكنك التعرف على موقفك من الحصول على البطاقة الخضراء من خلال اتباع ما يلي:

قم بزيارة موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

اضغط على كلمة فحص الحالة.

ثم اضغط على كلمة استمرار.

قم باخال كافة البيانات المطلوبة والتي يأتها على رأسها رقم التسجيل.

سيظهر لك هل تم قبولك أم لا.

علما بأن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 ستعلن ي يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، وفي حالة الفوز جب على الشخص سداد كافة رسوم تأشيرة الهجرة الأمريكية في السفارة الأمريكية.