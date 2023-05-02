“نهاية أسمهان”.. موعد عرض المؤسس عثمان 124 والقنوات الناقلة

موعد عرض المؤسس عثمان 124، الالاف من عشاق الدراما التركية يبحثون عن موعد عرض المؤسس عثمان 124، حيث استطاع المسلسل أن يحقق نجاحا باهرا ليس في تركيا وحدها بل على مستوى دول العالم العربي على غرار مسلسل قيامة ارطغرل، حيث يتناول مسلسل المؤسس عثمان مشاهد من التاريخ التركي تسرد بشكل قصصي جميل، مما جعل المسلسل يتربع على عرش الأعمال الفنية المفضلة على مستوى العالم.

موعد عرض المؤسس عثمان 124

وقد توايد البحث عن موعد عرض المؤسس عثمان 124 بعد الأحداث المشوقة التي شهدتها الحلقة الماضية، ومن المقرر أن تشهد الحلقة الجديدة نهاية اسمهان الخائنة، ومن المقرر أن يعرض المؤسس عثمان الحلقة 124 في مساء غدا الاربعاء على شاشة قناة atv التركية، على أن تعرض مساء الخميس كاملة ومترجمة عبر تردد قناة الفجر الجزائرية، وكذلك عبر موقع قصة عشق.

القنوات الناقلة المؤسس عثمان 124

وهناكعدة قنوات فضائية ستقوم بنقل مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 124 عبر شاشتها، وهي:

تردد قناة أم الدنيا

التردد 12562 .

معدل الترميز 27590.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد 10922

الاستقطاب أفقي.

قناة غير مشفرة.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة ATV التركية

التردد 10796.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

القمر الصناعي: النايل سات.

مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 124

على غرار قيامة ارطغرل فقد حثث مسلسل المؤسس عثمان نجاحا باهرا، إذ أنه يتناول قصة بناء وتأسيس الدولة العثمانية، ويلقي الضوء على العقبات التي واجهتها، وسيعرض المؤسس عثمان 124 في تلك الاوقات: