“نهاية أسمهان”.. موعد عرض المؤسس عثمان 124 والقنوات الناقلة
موعد عرض المؤسس عثمان 124
موعد عرض المؤسس عثمان 124، الالاف من عشاق الدراما التركية يبحثون عن موعد عرض المؤسس عثمان 124، حيث استطاع المسلسل أن يحقق نجاحا باهرا ليس في تركيا وحدها بل على مستوى دول العالم العربي على غرار مسلسل قيامة ارطغرل، حيث يتناول مسلسل المؤسس عثمان مشاهد من التاريخ التركي تسرد بشكل قصصي جميل، مما جعل المسلسل يتربع على عرش الأعمال الفنية المفضلة على مستوى العالم.
موعد عرض المؤسس عثمان 124
وقد توايد البحث عن موعد عرض المؤسس عثمان 124 بعد الأحداث المشوقة التي شهدتها الحلقة الماضية، ومن المقرر أن تشهد الحلقة الجديدة نهاية اسمهان الخائنة، ومن المقرر أن يعرض المؤسس عثمان الحلقة 124 في مساء غدا الاربعاء على شاشة قناة atv التركية، على أن تعرض مساء الخميس كاملة ومترجمة عبر تردد قناة الفجر الجزائرية، وكذلك عبر موقع قصة عشق.
القنوات الناقلة المؤسس عثمان 124
وهناكعدة قنوات فضائية ستقوم بنقل مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 124 عبر شاشتها، وهي:
تردد قناة أم الدنيا
- التردد 12562 .
- معدل الترميز 27590.
- معامل تصحيح الخطأ 5/6.
- القمر الصناعي: النايل سات
تردد قناة الفجر الجزائرية
- التردد 10922
- الاستقطاب أفقي.
- قناة غير مشفرة.
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ 5/6.
- القمر الصناعي: النايل سات
تردد قناة ATV التركية
- التردد 10796.
- الاستقطاب عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.
- القمر الصناعي: النايل سات.
مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 124
على غرار قيامة ارطغرل فقد حثث مسلسل المؤسس عثمان نجاحا باهرا، إذ أنه يتناول قصة بناء وتأسيس الدولة العثمانية، ويلقي الضوء على العقبات التي واجهتها، وسيعرض المؤسس عثمان 124 في تلك الاوقات:
- على قناة ATV التركية، تُذاع حلقة مسلسل قيامة عثمان مرة في الأسبوع وتستمر 120 دقيقة
- يُذاع المسلسل على قناة ATV التركية يوم الأربعاء الساعة 21:00 ويوم الخميس الساعة 20:00 على نفس القناة.
- بالإضافة، ايضا الحلقة المترجمة للغة العربية ستذاع الأربعاء في تمام الساعة الواحدة ظهرا على صفحة قصة عشق وعلي قناة مصر أم العالم ومن هناك تأتي قنوات اليرموك والصعايدة والفجر الجزائرية.