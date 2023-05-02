أهم المستندات المطلوبة للهجرة إلى أمريكا من هنا.. خطوات الهجرة 2023

المستندات المطلوبة للهجرة إلى أمريكا، كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم إلى الهجرة من السهل توافرها ولكن يشترط أن تتأكد من أن كافة الشروط مطابقة عليك لأن من خلالها سيتم قبول طلبك للهجرة إما بهدف الهجرة للعمل أو بهدف الهجرة للاستقرار بها أو جمع شمل الأسرة أو غيرها من التأشيرات الأخرى.

المستندات المطلوبة للهجرة إلى أمريكا

بداية من يوم 7 في شهر أكتوبر حتى يوم 10 من شهر نوفمبر يجب أن تقوم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في التقديم للهجرة وهي:

يجب احضار جواز السفر ويشترط أن يكون ساري المفعول.

إيضاح الحالة الاجتماعية للشخص المقدم للهجرة بأي وسيلة من الوسائل مثل: عقد الزواج أو عقد الطلاق أو شهادة الوفاة.

يجب أن يكون متمم 12 عام من التعليم الأساسي.

احضار صورة شخصية حديثة.

أنواع تأشيرات الهجرة لأمريكا من مصر

بعد أن قمنا بالاطلاع على المستندات المطلوبة للهجرة إلى أمريكا يجب معرفة أنواع تأشيرات الهجرة لأمريكا من مصر وهي كالتالي: