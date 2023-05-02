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أهم المستندات المطلوبة للهجرة إلى أمريكا من هنا.. خطوات الهجرة 2023
المستندات المطلوبة للهجرة إلى أمريكا، كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم إلى الهجرة من السهل توافرها ولكن يشترط أن تتأكد من أن كافة الشروط مطابقة عليك لأن من خلالها سيتم قبول طلبك للهجرة إما بهدف الهجرة للعمل أو بهدف الهجرة للاستقرار بها أو جمع شمل الأسرة أو غيرها من التأشيرات الأخرى.
المستندات المطلوبة للهجرة إلى أمريكا
بداية من يوم 7 في شهر أكتوبر حتى يوم 10 من شهر نوفمبر يجب أن تقوم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في التقديم للهجرة وهي:
- يجب احضار جواز السفر ويشترط أن يكون ساري المفعول.
- إيضاح الحالة الاجتماعية للشخص المقدم للهجرة بأي وسيلة من الوسائل مثل: عقد الزواج أو عقد الطلاق أو شهادة الوفاة.
- يجب أن يكون متمم 12 عام من التعليم الأساسي.
- احضار صورة شخصية حديثة.
أنواع تأشيرات الهجرة لأمريكا من مصر
بعد أن قمنا بالاطلاع على المستندات المطلوبة للهجرة إلى أمريكا يجب معرفة أنواع تأشيرات الهجرة لأمريكا من مصر وهي كالتالي:
- تأشيرة جمع شمل الأسرة إلى أمريكا وهذه التأشيرة تسمح أمريكا بهجرة كافة الأقارب من الدرجة الثانية وهذا وفقاً لقانون الهجرة الذي أصدرته أمريكا.
- تأشيرة الخطيب حيث توافق أمريكا على إعلان تأشيرة الخطيب بغض النظر على نوع الجنس ذكر أو أنثي.
- تأشيرة العمل في أمريكا وذلك وفقاً لقوانين دولة أمريكا فإنها توفر حوالي 140 ألف تأشيرة هجرة وذلك بهدف العمل بها من خلال أشخاص مؤهلين.
- تأشيرة المقيم العائد وهي كأنها تصريح دخول لأمريكا مرة أخرى بعد الخروج منها أو انتهاء مدة تصريح عودة الدخول لأمريكا.