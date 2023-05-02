تعرف على المستندات المطلوبة وشروط حجز وحدات سكنية من هنا 2023

شروط حجز وحدات سكنية، قام وزير الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بتوفير صندوق الإسكان الاجتماعي بالإضافة إلى تشجيع التمويل العقاري وذلك بعد الحصول على قرار الموافقة من خلال مجلس الوزراء في الاجتماع الخاص به رقم 230 على طلب وزارة الإسكان بغرض اعتماد كافة أسعار بيع جميع الوحدات السكنية بالسر الحُر وذلك تبعاً لقرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

شروط حجز وحدات سكنية

هناك العديد من الشروط التي يجب أن تكون مناسبة لك لكي تستطيع التقدم بطلب حجز وحدة سكنية ومن أبرز هذه الشروط:

يشترط ألا يقل سن الشخص المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 45 سنة.

لا يسمح للشخص المتقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية واحدة داخل المدن الجديدة والمحافظات.

لا يستطيع للشخص التقدم لحجز وحدة سكنية إذا كان يمتلك أي وحدة سكنية أو قرض تعاوني أو قطعة أرض كانت في حوزته

يشترط أن يكون الشخص المتقدم لحجز الوحدة السكنية من أبناء المحافظة أو المقيمين داخل المحافظة أو العاملين بها.

المستندات المطلوبة لحجز الوحدات السكنية

بعد أن قمنا بمعرفة شروط حجز وحدات سكنية يجب علينا الاطلاع على المستندات المطلوبة لكي تستطيع حجز الوحدات السكنية وهي كالتالي: