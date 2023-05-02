تردد قناة تايم تركي الجديد لمشاهدة الأفلام والمسلسلات الحصرية 2023

تردد قناة تايم تركي، تعتبر قناة تايم تركي من أكبر قنوات الدراما العربية والتركية داخل البلاد العربية ويتابعها الكبار والصغار حيث نجحت قناة تايم تركي في الآونة الأخيرة في أن تصبح من أفضل وأهم القنوات العربية على مستوى الوطن العربي وذلك لأنها تقم بتقديم محتوى متميز من المسلسلات التركية التي يشاهدها ملايين من الناس في مختلف البلدان

تردد قناة تايم تركي

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة كافة المسلسلات التركية التي سيتم تقديمها على قناة تايم تركي يومياً وذلك بعد معرفة التردد الجديد الخاص بها وهو:

تردد قناة تايم تركي الجديد على القمر الصناعي النايل سات: 11177.

استقطاب القناة: أفقي.

معدل الترميز التابع لقناة تايم تركي: 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة: ¾.

تتميز هذه القناة بتقديم جودة عالية وهي جودة HD

تقوم هذه القناة بعرض كافة المسلسلات التركية المعروفة وهي: ابنة السفير ومسلسل الحفرة ومسلسل الأزهار الحزينة بالإضافة إلى مسلسل السيد الخطأ.

خطوات تحديث تردد قناة تايم تركي Time turkey 2023

بعد أن قمنا بالتحدث عن تردد قناة تايم تركي يمكنك تحديث تردد قناة تايم تركي بكل سهولة عن طريق اتباع بعض الخطوات وهي كالتالي: