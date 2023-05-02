من هنا .. قم بـ تحميل نماذج امتحانات الثانوية العامة 2023 موعد الامتحانات

تحميل نماذج امتحانات الثانوية العامة 2023، قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023 وقامت بتوفير خاصية تحميل النماذج الاسترشادية عن طريق زيارة الموقع الرسمي التابع لها وسنقوم بالتحدث عن خطوات تحميل هذه النماذج بسهرلة.

تحميل نماذج امتحانات الثانوية العامة 2023

يمكنك تحميل نماذج امتحانات الثانوية العامة 2023 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب الذهاب إلى بوابة التعليم الالكتروني.

سوف يتم ظهور خانات البحث قم بكتابة كاف البيانات المطلوبة بشكل صحيح وهي: المرحلة التعليمية والسنة الدراسية والفصل الدراسي ونوع المحتوى والمادة التي تريد تحميلها.

اضغط على أيقونة بحث.

وفي النهاية ستظهر أمامك المادة التي تريد تحميلها وسوف يظهر أمامك خياران إما لتحميل النماذج أو الاطلاع عليها.

خطوات تنزيل نماذج امتحانات الثانوية العامة من برنامج درايف

طريقة من كافة الطرق التي تساعدك على تنزيل نماذج امتحانات الثانوية ولمعرفة هذه الطريقة يجب اتباع الخطوات التالية: