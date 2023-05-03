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موعد مباراه الاهلى والزمالك وأهم القنوات الناقلة للمباراة 2023

جهاد حسينمنذ ساعة واحدة
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موعد مباراة الأهلى والزمالك

موعد مباراه الاهلى والزمالك هي عبارة عن موعد محددة يتم فيه إجراء هذه المباراة في دولة الإمارات وهذا اللقاء يمثل اللقاء الثالث بين الأهلي والزمالك في السوبر المحلي بعد أن فاز بها نادي الزمالك في المرتين السابقتين على النادي الأهلي.

موعد مباراه الاهلى والزمالك

يوجد موعد خاص لإجراء مباراة نادي الأهلي والزمالك في السوبر المحلي في دولة الإمارات وهذه المواعيد المحددة هي عبارة عن الآتي:

  • يساعد الأهلي لمواجهة نادي الزمالك في مباراة بينهما تسمى السوبر المحلق ويكون موعدها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً الجمعة المقبل.
  • يتم انعقاد المباراة بينهما في استاد محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلي
  • تقام هذه المباراة بينهما لثالث مرة، حيث كانت المرة الأولى في عام 2017 والمرة الثانية في عام 2020 وكان اللقاءين لصالح نادي الزمالك.

تفاصيل مباراة السوبر المحلي

توجد العديد من التفاصيل المختلفة التي تخص إجراء مباراة نادي الأهلي والزمالك في السوبر المحلي وهذه التفاصيل يمكن أن تتمثل في الآتي:

  • حدد مسئولي النادي الأهلي موعد خاص بالسفر إلى الإمارات كان يوم أمس لملاقاة نادي الزمالك.
  • يتم تدريب الفريقين مرتين في القاهرة قبل السفر إلى الإمارات.
  • رفض الجهاز الفني فكرة السفر من المغرب إلى الإمارات مباشرة لإجراء المباراة.
  • تنقل قناة أون سبورت الأولى والثانية والثالثة مباراة نادي الأهلي والزمالك في السوبر المحلي.
  • تضم قناة أون سبورت ستوديو تحليلي يضم أكبر مجموعة من نجوم الكرة المصرية.

جهاد حسينمنذ ساعة واحدة
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