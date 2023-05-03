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تردد قناة دراما بدوية الجديد ٢٠٢٣ لمشاهد الأفلام والمسلسلات الجديدة

جهاد حسينمنذ ساعة واحدة
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تردد قناة دراما بدوية الجديد ٢٠٢٣
تردد قناة دراما بدوية الجديد ٢٠٢٣

تردد قناة دراما بدوية الجديد ٢٠٢٣ هو عبارة عن تردد يتم إدخاله في شاشة التليفزيون من أجل تنزيل هذه القناة عليها ومشاهدة البرامج والمسلسلات التي تعرضها كما توجد العديد من الخطوات الواجب اتباعها من أجل تنزيلها بكل سهولة.

تردد قناة دراما بدوية الجديد ٢٠٢٣

يوجد تردد خاص بقناة دراما بدوية الجديدة لتنزيلها على شاشة التليفزيون وهذا التردد الخاص بها هو:

  • تردد قناة دراما بدوية الجديد هو 11173.
  • معامل الاستقطاب رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ ¾
  • معدل الترميز 27500.
  • جودة القناة HD
  • القمر الصناعي نايل سات

طريقة ضبط تردد قناة دراما بدوية الجديد

توجد بعض الطرق والخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل ضبط قناة دراما بدوية الجديدة على شاشة التليفزيون وهذه الخطوات البسيطة يمكن أن تتمثل في الآتي:

  • يجب أولاً أن نقوم بالضغط على زر الإعدادات الذي يوجد في جهاز التحكم عن بعد وبعدها سوف تظهر القائمة الرئيسية.
  • نقوم بعدها بالضغط على كلمة خيارات الموجودة في منتصف القائمة الرئيسية.
  • سوف تظهر بعد ذلك العديد من الخيارات نختار منها كلمة التثبيت اليدوي.
  • تظهر بعدها العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال رمز التردد ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب ومعدل الترميز في الأماكن المخصصة لهم.
  • عند الانتهاء من إدخال كافة البيانات التي تخص القناة نقوم بالضغط على زر موافق الموجود في جهاز ريموت الكنترول.
  • انتظر فترة قليلة من أجل تحميل القناة المرادة على شاشة التليفزيون بكل سهولة.

جهاد حسينمنذ ساعة واحدة
0

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