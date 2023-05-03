عاجل .. نزول جدول مواعيد امتحانات الصف الخامس ٢٠٢٣ الترم التاني تحميله الآن من هنا

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جهاد حسينمنذ ساعة واحدة
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جدول مواعيد امتحانات الصف الخامس ٢٠٢٣ الترم التاني

جدول مواعيد امتحانات الصف الخامس ٢٠٢٣ الترم التاني تم الإعلان عنه مؤخرًا من أجل إجراء الامتحانات والانتقال إلى الصف السادس الابتدائي كما تختلف ايام إجراء الامتحانات لهذا الصف على حسب كل محافظة عن الأخرى.

جدول مواعيد امتحانات الصف الخامس ٢٠٢٣ الترم التاني

تبدأ امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني لهذا العام بداية من الأيام الآتية بالترتيب:

  • تبدأ امتحانات الصف الخامس الابتدائي لمادتي اللغة العربية والتربية الدينية في محافظة القاهرة بداية من يوم السبت الموافق 6 من شهر مايو.
  • كما يتم إجراء امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية للصف الخامس الابتدائي بداية من يوم الأحد الموافق 7 من شهر مايو.
  • كما تبدأ امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية ومادة ict بداية من يوم الإثنين الموافق 8 من شهر مايو.
  • امتحان مادة اللغة الإنجليزية يبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر مايو.
  • يبدأ امتحان مادة الرياضيات لهذا الصف يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر مايو.

جدول امتحانات الصف الخامس محافظة الجيزة

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي لمحافظه الجيزة يبدأ من اليوم الآتي:

  • يبدأ امتحان مادتي اللغة العربية والدينية بداية من يوم الأحد الموافق 7 مايو.
  • يبدأ امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات بداية من يوم الإثنين الموافق 8 من شهر مايو.
  • يبدأ امتحان مادة اللغة الإنجليزية بداية من يوم الثلاثاء 9 من شهر مايو.
  • يبدأ امتحان الرياضيات بداية من يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر مايو.

جهاد حسينمنذ ساعة واحدة
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