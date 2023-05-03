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كم باقي على صرف حساب المواطن شهر مايو ؟ .. الموارد البشرية توضح

جهاد حسينمنذ 51 دقيقة
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كم باقي على صرف حساب المواطن شهر مايو
كم باقي على صرف حساب المواطن شهر مايو

كم باقي على صرف حساب المواطن شهر مايو من أكثر الأسئلة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص كل بداية شهر جديد كما توجد العديد من الأسباب المختلفة التي تخصوعظم أهلية المواطن في الحصول على المعاش.

كم باقي على صرف حساب المواطن شهر مايو

توجد مواعيد محددة يتم فيها صرف حساب المواطن الخاص بشهر مايو لهذا العام وقد يتبقى على صرف هذا المعاش لهذا الشهر حوالي:

  • أصدر المتحدث الرسمي لحساب المواطن أنه باقي على صرف حساب المعاش لشهر مايو ثمانية أيام.
  • يتم صرف معاش حساب المواطن بداية من 10 من شهر مايو.
  • يتم صرف هذا المعاش بداية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا.

أسباب عدم أهلية حساب المواطن

توجد العديد من الأسباب المختلفة التي تخص عدم أهلية المواطن في الحصول على معاش حساب المواطن ومن أهم وأشهر هذه الأسباب المختلفة ما يلي:

  • من الأسباب الرئيسية الخاصة بعدم أهلية المواطن هو عدم تحديث البيانات التي تخص المستفيد.
  • كما أنه بكون بسبب تقديم المواطن المعلومات الخاطئة عنه.
  • من الممكن أن يكون بسبب زيادة الدخل الشهري الخاص بالشخص عن الحد الأقصى المطلوب في حساب المواطن.
  • من الممكن أن يكون بسبب عدم استيفاء المواطن لكافة الشروط والأحكام للحصول على دعم حساب المواطن.
  • من الممكن أن يكون بسبب عدم وصول الشخص المتقدم للحصول على المعاش عن السن المطلوب وهو إحدى عشر عام.
  • يمكن أن يكون بسبب ثبوت عدم إقامة المتقدم في مناطق المملكة العربية السعودية.

جهاد حسينمنذ 51 دقيقة
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