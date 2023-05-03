تنزيل بي دي أف كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ٢٠٢٣ من هنا

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ٢٠٢٣ هي عبارة عن كشوفات يتم التقديم إليها من أجل الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها كما توجد العديد من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على هذه الخدمات.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ٢٠٢٣

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الذي يتم التقديم إليها للحصول على الخدمات التي تقدمها هي عبارة عن الآتي:

سوف يتم الإعلان عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية على موقع الوزارة وبالتحديد على منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية.

تقدم الآلاف من المواطنين للرعاية الاجتماعية من أجل الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها، وذلك نظرًا للفقر الذي يعاني منه بعض الأشخاص والركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد

استقبلت وزارة الشؤون الاجتماعية أكثر من 300000 طلب من أجل الحصول على الوجبة الاجتماعية.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

توجد العديد من الشروط المختلفة الواجب توافرها من أجل القبول في الرعاية الاجتماعية ومنها ما يلي: