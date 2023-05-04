“هتاخد 1000 جنية ” .. خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 من هنا

ازدادت مؤشرات البحث في الساعات الأخيرة عن خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة القوى العالة عن بدء صرف منحة العمالة والتي بلغت 800 جنيه وتصل الى 200 جنيه، وتقسم الى مبلغ 500 جنيه على عدة أشهر وذلك لمساعدة الأسرالمحتاجة، و لذلك نقدم لكم في هذا المقال تفاصيل وخطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة.

خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

وقد أعلنت وزارة القوى العاملة عن اتاحت رابط الكتروني يمكنك التقديم من خلاله للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة، وكل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات الآتية:

– قم بالدخول الى الرابط المخصص لمنحة العمالة الغير منتظمة

– أو قم بزيارة موقع وزارة القوى العاملة

– قم بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم وعليك التأكد من صحتهم

– قم بتسجيل كلمة المرور الخاصة بك ثم اضغط على زر الدخول

– إن كنت لم تسجل من قبل فعليك الضغط على زر مستخدم جديد

– قم بملء البيانات المطلوبة منك

– حدد نوع الجنس (ذكر – أنثى)

-اكتب العنوان بشكل تفصيلي كما هو مذكور في بطاقة الرقم القومي

– قم بتحديد حالتك الاجتماعية

– قم بكتابة مهنتك

– اتبع الخطوات التي يطلبها منك الموقع وهي (تصوير البطاقة من الامام والخلف – صورة شخصية)

– في حال قبول المنحة سيتم ارسال رسالة نصية اليك على الهاتف المحمول

– يرصف مبلغ 500 جنيه في بداية كل شهر للمقبولين في المنحة.

مع العلم بأنه لن يتم قبولك في المنحة في حالة عدم توافر كافة الشروط والمستندات المطلوبة، ومن أجل معرفة تلك الشروط والمزيد من المعلومات التي تتعلق بمنحة العمالة الغير منتظمة، يجب عليك متابعة مقالات البديل بشكل كامل.