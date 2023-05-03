رابط تقديم منحة العمالة الغير منتظمة 2023 عبر موقع وزارة القوى العاملة وموعد صرف المنحة

بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إنشاء صندوق لإعانة الطوارئ لدعم العمالة غير منتظمة في مصر، بحث العديد من المواطنين في مصر عن رابط تقديم العمالة الغير منتظمة 2023 عبر موقع وزارة القوى العاملة وموعد صرف المنحة، يعمل هذا الصندوق على مساعدة الأشخاص غير القادرين على العمل بشكل منتظم من خلال توفير الدعم المالي بأشكال مختلفة، لتوفير الاحتياجات الخاصة بهم.

رابط تقديم العمالة الغير منتظمة 2023 عبر موقع وزارة القوى العاملة وموعد صرف المنحة

تم الإعلان من قِبَلِ وزارة القوى العاملة، بعد العديد من البحوث المتنوعة التي قام بها المواطنين، عن الإجراءات التي يجب على المواطنين اتباعها من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، حتى يتمكنوا من التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة التي تقدمها الوزارة. وتتضمن تلك الإجراءات التسجيل في العمالة الغير منتظمة بهذه الطريقة

تسجيل الدخول عن طريق موقع وزارة القوي العاملة.

ثم إدخال البيانات المطلوبة.

ثم إدخال الرقم القومى.

ثم مراجعة المعلومات ثم النقر علي خانة تسجيل.

أعلنت الوزارة أنه لا يمكن تسجيل العمالة الغير منتظمة بشكل فردي ، وإنما يجب التسجيل عن طريق المقاول فقط. وبالتالي للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة البالغة 1000 جنيه شهريًا ، يجب على المتقدم التسجيل مع أحد المقاولين.

فئات العمالة الغير منتظمة 2023

أعلنت وزارة القوى العاملة عن الفئات الخاصة للعاملين غير المنتظمين الذين لديهم الحق في الحصول على 1000 جنيه كدعم شهري من الحكومة المصرية، وهذه الفئات تشمل

عمال المخابز ومكاتب تشغيل عمال المخابز.

عمال المناجم والمحاجر.

عمال البحر ومكاتب تشغيل البحارة.

العمالة الزراعية الموسمية.

عمال المقاولات.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنية

يذكر أن الوزارة قد طلبت من جميع المديريات التابعة لها أن يتم الامتناع عن صرف المنح للعمالة غير المنتظمة إلا إذا تم تقديم شهادات معتمدة من إدارات العمالة غير المنتظمة في مديريات القوى العاملة تؤكد دفع صندوق العمالة غير المنتظمة لهذه العقود.

أوراق الحصول على دعم العمالة الغير منتظمة