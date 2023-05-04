شوف الزيادة .. أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023 بعد قرار الزيادة الجديدة

أعلنت وزارة التموين مؤخراً عن زيادة أسعار التموين حيث أكدت الوزارة أن هناك زيادة مفتوحة لأسعار بعض المنتجات الأساسية مثل الزيت والسكر والجبن، تم ذلك بعد زيادة عدد المنتجات الغذائية مؤخرًا، حيث شهدت الأسعار ارتفاعًا كبيرًا في جميع المنتجات، في حين أبقت الحكومة على أسعار المواد التموينية دون تغيير، ويمكن الحصول على قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023 بعد قرار الزيادة الجديدة قبل بدء التوزيع.

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023 بعد قرار الزيادة الجديدة

أعلن المُتحدث الإعلامي نيابة عن وزارة التموين عن زيادة في الأسعار، ويُمكنك الحصول على تلك الزيادة التي أُعلِنَ عنها مِن قبل الوزارة، حيث قامت الوزارة بتحديد القائمة الجديدة للأسعار بعد هذه الزيادة، لِمَنع المتاجرين من استغلال هذا القرار في رفع الأسعار أكثر مِن اللازم، سيبدأ تطبيق صرف السلع التموينية لشهر مايو غدًا، أي في يوم الاثنين 1 مايو، لملايين الأسر المصرية المستفيدة من الدعم التمويني، وذلك حسب الموعد المحدد.

أسعار السلع التموينية شهر مايو 2023

وزارة التموين لأسعارها التي تم تحديدها قبل بداية كل شهر، وتهتم الوزارة بالتحقق من أن المواطن يحصل على السلع التموينية بالأسعار المحددة، حيث يحاول التجار زيادة الأسعار عند نشر أي خبر عن رفعها، ويتم تحديد أسعار السلع التموينية في مصر خلال هذه الفترة بعد موافقة وزارة التموين عليها. الزيادة الجديدة كالتالي

سعر لتر الزيت عباد الشمس 61.83 جنيه.

سعر كيلو الدقيق في التموين 35.4 جنيه.

كيلو الفول في التموين 36.83 جنيه.

كيلو الأزر بسعر 23.82 جنيه.

زيادة أسعار التموين في مايو

لذا، قامت وزارة التموين بتنفيذ زيادة طفيفة في أسعار السلع التموينية بدءًا من صباح يوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023، وذكرت أن هذه الزيادة عالمية في سعر الزيت، وأوضحت أن الأسعار التموينية في مصر لم ترتفع منذ أربع سنوات.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023

أصدرت وزارة التموين قائمة الأسعار للسلع التموينية في شهر مايو 2023، وأفادت بزيادة طفيفة في جميع أسعار السلع التموينية التي سوف تتعرض لها خلال هذا الشهر، وهذا بسبب الزيادة المؤخرة في جميع الأسعار للمنتجات في الأسواق، مما يتيح للمستهلكين الحصول على السلع التموينية بالأسعار الجديدة، وذلك ابتداءً من اليوم الأول من شهر مايو الحالي.