الاتحاد يخسر ثلاث نقاط ويقترب من خسارة دوري روشن السعودي

يستضيف الاتحاد السعودي نظيره التعاون وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي، ويبحث الاتحاد عن الفوز وايضا مساندي الفريق لقاء سيكون هام وقوي وجدير أن قبل المواجهة صرح المدير الفني وقال ان الجماهير التي تساند الاتحاد تعد الاكثر حضوراً بالدوري لهذا العام ونأمل أن نكفئ الجماهير بالفوز بالدوري مواجهة قوية للغاية بين الاتحاد والتعاون ويريد الاتحاد اليوم ان يوسف الفارق بينه وبين النصر السعودي صاحب المركز الثاني أقرب منافسيه في البطولة.

نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون

يلتقي نادي الاتحاد السعودي بنظيرة التعاون في مواجهة مهمة وقوية وذلك بالجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة دوري روشن للمحترفين السعودي هذا الموسم ، وتقام المباراة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

نتيجة مباراة الاتحاد تويتر

يدخل نادي الاتحاد السعودي تلك المواجهة أمام نادي التعاون، وهو يحتل المركز الأول برصيد 59 نقطة وذلك عقب خوضة 24 مباراة ويسعى نادي الاتحاد السعودي للفوز بهذه المباراة من أجل انتزاع النقاط الثلاث لكي تعزيز ترتيب الفريق والسير في الصدارة بمفرده بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه نادي النصر السعودي.

القنوات الناقلة للمباراة الاتحاد تويتر

وتشاهدون تلك المواجهة الهامة والقوية بين الاتحاد والتعاون والتي ستكون ضمن اطار منافسات الجولة الخامسة والعشرون من عمر مسابقة دوري روشن السعودي علي شبكة قنوات قنوات SSC الرياضية الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري روشن هذا الموسم.

موعد مباراة الاتحاد والتعاون

الخامسة مساءا بتوقيت موريتانيا.

السادسة مساءا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

الساعة السابعة مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.

الثامنة مساءً في مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا.

الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

الاتحاد يخسر من التعاون السعودي بهدفين مقابل هدف وحيد ويسعي للفوز في المباريات القادمة .