تردد القناة الجديد !! ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الجديد من هنا 2023

تردد قناة اون تايم سبورت، تعتبر هذه القناة من أفضل القنوات الرياضية التي تقوم بتقديم كافة مباريات الدوري المصري الممتاز بالإضافة إلى عرض كافة الأخبار الرياضية المهمة التي تقام في وقتنا الحالي حيث تعتبر شبكة قنوات On time sport من ضمن القنوات الناجحة في تقديم مجال رياضة كره القدم وغيرها من الرياضيات الأخرى المختلفة مثل: كره السلة وكره اليد وكره التنس.

تردد قناة اون تايم سبورت

تردد: 11681.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة اون تايم سبورت 2

التردد: 10853.

معامل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب التابع للقناة: أفقي.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

التردد:12303.

معامل الترميز للقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: أفقي.

خطوات ضبط تردد قناة أون تايم سبورت

بعد أن قمنا بالتحدث عن تردد قناة أون تايم سبورت سنقوم بالتحدث عن خطوات ضبط تردد قناة أون تايم سبورت ومن أهم هذه الخطوات: