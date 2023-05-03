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مو صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد فولهام اليوم 3 / 5 / 2023 في الدوري الانجليزي حسم التأهل لدوري الابطال

علي ابو مازنمنذ 4 ساعات
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يواجه النادي الإنجليزي ليفربول نظيرة فولهام في مباراة هامة وقوية مؤجلة يسعي من خلالها ان يحقق الفوز واعلن المدير الفني للنادي ليفربول عن التشكيل الذي سيواجه به فولهام في المبارةا المؤجلة من الجولة 28 للدوري الإنجليزي الممتاز واكد انه يريد ان يحقق الفوز والحصول علي النقاط الثلاث.

مباراة ليفربول ضد فولهام

ويلتقي نادي ليفربول ونظيرة فولهام مساء اليوم الأربعاء وذلك ضمن منافسات الاسبوع الثامن والعشرون من عمر مسابقة الدوري وهذه المباراة مؤجلة وستقام علي ارضية ميدان الريدز علي ملعب انفيلد وستبدء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر .

موعد مباراة الاتحاد والتعاون 

السابعة مساءا بتوقيت موريتانيا.

الثامنة مساءا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

الساعة الثامنة مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.

العاشرة مساءً في مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا.

الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد فولهام

ويقوم اللاعب المصري تشكيل ليفربول حيث أعلن المدير الفني الألماني يورجن كلوب لفريق ليفربول عن التشكيلته التي ستواجه فولهام تتكون بكل من.

حارس مرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.

خط الوسط: هندرسون، فابينو، جونز.

الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، نونيز.

ترتيب ليفربول في الدوري الانجليزي

وجدير ان ليفربول يريد ان يتقدم لمركز مؤهل لدوري الابطال حيث يحتل الريدز المركز الخامس، برصيد 56 نقطة، بفارق 7 نقاط، عن مانشستر يونايتد، صاحب المركز الرابع.

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علي ابو مازنمنذ 4 ساعات
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