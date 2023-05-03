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خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2023 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2023

مالك سيفمنذ ساعتين
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خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2023، الالاف من الأسر الفقيرة يبحثون عن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2023 بعد الزيادة الجديدة التي أقرتها رئاسة الجمهورية لتوفير حياة كريمة لمحدودي الدخل، واليوم سنتعرف معا على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2023 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2023

والآن مع شرح خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2023 اون لاين في أقل من دقيقة، فقط كل ما عليك اتباع ما يلي:

  • الدخول إلى موقع الوزارة الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
  • قم بادخال الرقم القومي الخاص بك بشكل كامل وصحيح.
  • قوم المستفيد من معاش تكافل وكرامة باختيار برنامج تكافل أو كرامة.
  • قم بادخال البيانات المطلوبة لاتمام الاستعلام بشكل صحيح.
  • حدد الشهر المراد الاستعلام عنه.
  • اضغط على كلمة استعلام.
  • تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2023

من المقرر أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2023 للمستفيدين منه بعد الزيادة الجديدة في يوم 15 من الشهر الجاري، عبر المنافذ المخصصة له.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023

ولابد من توافر تلك الشروط بك للحصول على معاش تكافل وكرامة 2023 لشهر مايو، وتلك الشروط هي:

  •  أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج الدعم النقدي «تكافل» لديها أبناء حديثي الولادة حتى سن 18 عاما.
  • يشترط التحاق الأطفال من سن 6 سنوات حتى 18 عاما بمراحل التعليم المختلفة.
  • أن يستدل على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية.
  • لا يمتلك سيارات أو جرارات أو «توك توك»، أو أية مركبة.
  • عدم ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.
  • لا يملك معدات ثقيلة مثل «لودر، ماكينة طحين أو خلاط بناء».
  • لا يملك أرض زراعية «نصف فدان فأكثر».

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مالك سيفمنذ ساعتين
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