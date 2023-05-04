HERE.. كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة spa.gov.iq من خلال موقع وزارة العمل

بعد زيادة البحث في الفترة الأخيرة من قبل كثير من المواطنين لكي يتمكنوا من معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 وذلك بواسطة الموقع الإلكتروني التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر الإنترنت، وذلك تزامنا مع اقتراب صرف مستحقات المواطنين من الدعم الذي سوف يحصلون عليه من الرعاية الاجتماعية بدولة العراق، وذلك بعد مراجعة جميع الطلبات الخاصة بكافة المتقدمين وسوف يحصل عليها لمن تتوافر عليهم الشروط المحددة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك سوف يشمل جميع المحافظات بدولة العراق.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

في الفترة الأخيرة ازداد البحث بشكل كبير لمعرفة أسماء جميع المشمولين في الرعاية الاجتماعية حيث يقدم هذا البرنامج دعما اجتماعيا لجميع المستحقين حتى يتمكنوا من العيش بحياة أفضل في وسط ارتفاع وغلاء المعيشة، وبالتالي قام بالتقديم أكثر من 300 ألف شخص وقد تم العمل علي مراجعة جميع الطلبات المقدمة حتى يتمكن جميع المستحقين الاستفادة من الدعم المقدم من الرعاية الاجتماعية بالعراق وذلك بعد تحديد الشروط وينتظر الجميع الاطلاع على كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

ما هي خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية

يمكنك الاستعلام عن أسماء المشمولين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل عبر الإنترنت وذلك من خلال النقاط التالية:

يتم الذهاب الى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق.

بعد تسجيل الدخول ثم اختر قسم الخدمات الإلكترونية.

يتم تحديد أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

قم باختيار الوجبة التاسعة ثم كتابة البيانات المطلوبة.

كتابة رقم البطاقة بشكل صحيح ثم أضافة الكود المرئي.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات اضغط على كلمة استعلام.

سوف تظهر أمامك جميع الكشوفات الخاصة بالمقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023.

اضغط على كلمة تحميل وانتظر حتى ينتهي ثم أبدا بفتح الكشوفات.

ما هي الشروط المحددة للحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق

يوجد بعض الشروط المحددة للاستفادة من الوجبة التاسعة وتتمثل في الآتي:

يشترط أن يكون هذا المتقدم عراقي الجنسية، يجب ألا يتواجد أي ممتلكات أو تأمين صحي أو اجتماعي باسم المتقدم، يجب ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة، وعمر المتقدم لا يقل عن 18 عاما ولا يتعدى 60 عاماً، يجب أن يكون مسجل قبل ذلك بوزارة الشؤون الاجتماعية.