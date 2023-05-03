تردد قناة زي الوان Zee Alwan الجديد على النايل سات وعرب سات

تردد قناة زي الوان Zee Alwan الجديد، يبحث الكثير من محبي ومتابعي الاعمال الهندية بالوقت الحالي عن تردد القناة الهندية المعروفة قناة زي ألوان هي قناة فضائية تم انشائها من قبل رجل اعمال هندي وانطلقت القناة وبدءت تقدم اعمال هندية قوية وبات يتابعها الملايين حول الوطن العربي وتنقل الكثير من المسلسلات والافلام الهندية بدون توقف وإستطاعة ان تحقق نسب مشاهدة عالية للغاية وتقوم أيضا بالوقت الحالي بنقل اعمال تركية نالت اعجاب الملايين حول الوطن العربي وتعرض القناة برامج منوعة تشمل المسلسلات العربية والتركية والهندية والأمريكية، بالإضافة إلى البرامج الخاصة بالاعمال التي من المقرر عرضها في تركيا والهند والأفلام والأخبار الخاصة بالنجوم المعروفين.

قناة زي الوان Zee Alwan

تتميز قناة زي ألوان بتقديم مسلسلات متنوعة تستهدف جميع شرائح المجتمع العربي، وتعتبر من أشهر القنوات الفضائية في العالم العربي بالوقت الحالي وتقدم القناة برامجها بجودة عالية وتقنية حديثة، كما تتوفر على مدار الساعة على العديد من الأقمار الصناعية ومنصات البث التلفزيوني والإلكتروني في العالم العربي وخارجه.

وبث قناة زي ألوان في العديد من الدول العربية، وتحظى بشعبية واسعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقدم محتوى متنوعاً يتناسب مع مختلف الأذواق والاهتمامات.

تردد قناة زي الوان Zee Alwan علي نايل سات

التردد الجديد لقناة زي ألوان على القمر الصناعي نايل سات هو : 11939.

من خلال اختيار الاستقطاب: أفقي H.

عن طريق معدل الترميز: 27500.

من خلال معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

الجودة: HD.

تردد قناة Zee Alwan الجديد على عرب سات