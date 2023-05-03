تردد ssc السعودية الرياضية لمتابعة مباريات دوري روشن السعودي ونهائي دوري ابطال اسيا مجاناً بدون تشفير

تردد ssc السعودية الرياضية هي قناة تلفزيونية رياضية سعودية تأسست في عام 2020، وتقدم تغطية شاملة لأهم الأحداث الرياضية المحلية والعالمية. ويتميز برامج القناة بالتركيز على الرياضات الشعبية في المملكة العربية السعودية، مثل كرة القدم والكرة الطائرة والرياضات الفردية والجماعية الأخرى.

قائمة قنوات ssc sports

SSC | 1

SSC | 2

SSC | 3

SSC | 4

SSC | 5

SSC | EXTRA 1

SSC | EXTRA 2

SSC | EXTRA 3

تردد ssc السعودية الرياضية

تقوم القناة بنقل العديد من البطولات والبطولات الدولية الكبرى مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس العالم لكرة القدم والعديد من البطولات العربية والإفريقية والآسيوية. وتبث القناة برامجها على مدار الساعة على عدد من الأقمار الصناعية وتتوفر على مدار الأسبوع.

تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2023

يمكنك معرفة تردد القناة الخاص بمنطقتك عن طريق البحث عنها في محركات البحث على الإنترنت، أو من خلال زيارة موقع القناة الرسمي على الإنترنت، أو من خلال الاتصال بمزود الخدمة التلفزيونية الخاص بك.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ:5/6.

الاستقطاب: عمودي.

التردد الثاني على نفس القمر الصناعي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد:12562.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ:3/2>

استقطاب: عمودي.

خطوات تنزيل تردد قناة SSC SPORT