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سعر الحديد اليوم في مصر (حديد عز – الحديد الاستثماري ) بعد الارتفاع 2023
سعر الحديد اليوم خالف كافة التوقعات داخل سوق البناء والتشييد اليوم الأربعاء 2023/5/3 وحدث هبوط شديد في سعر طن الحديد عالمياً واستقر إلى 13 دولار للطن داخل البورصة العالمية وثبت سعر الحديد في مر إلى نفس أسعاره بالنسبة لسعر طن الحديد داخل أرض المصنع وتختلف أسعار الحديد في مصر بالنسبة للشخص المستهلك حسب كل محافظة وحسب الموزعين الصغار للحديد.
سعر الحديد اليوم
يعتبر الحديد من أفضل المكونات الأساسية للبناء والتشييد ويهتم به العديد من المواطنين وسعر الحديد اليوم الأربعاء 2023/5/3 كالتالي:
- وصل سعر طن حديد عز اليوم في مصر إلى المستهلك عند 41185 جنيهاً ويزيد بعض السعر في العديد من المحافظات الأخرى.
- استقر سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الأربعاء 2023/5/3 إلى 40208 جنيهاً للطن وقد يصل إلى الشخص المستهلك بسعر 42300.
أسعار الاسمنت اليوم في مصر
يعتبر الحديد والاسمنت من أهم عناصر البناء والتشييد بشكل كبير ويعمل على زيادة أهمية كل من سعر الحديد والاسمنت وتختلف من محافظة لمحافظة وسعر الاسمنت اليوم:
- تراجع سعر طن الاسمنت المسلح اليوم الأربعاء 2023/5/3 بشكل كبير حيث وصل سعر طن الاسمنت المسلح إلى 1965 جنيهاً.
- وصل سعر طن اسمنت النصر اليوم الأربعاء إلى 1940 جنيهاً حيث وصل إلى الشخص المستهلك ل 1980 جنيهاً.
- بلغ سعر طن أسمنت وادي النيل إلى 1860 جنيهاً حيث وصل إلى الشخص المستهلك بسعر 1890 جنيهاً.
- وصل سعر طن اسمنت سيناء إلى 1848 جنيهاً ووصل إلى الشخص المستهلك بسعر 1860 جنيهاً للطن الواحد.