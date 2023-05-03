يحاول الكثير من المواطنين العثور على طرق لتسديد فواتير هواتفهم الأرضية، إذ بدأت شركة المصرية للاتصالات في جمع الفواتير اعتبارًا من شهر أبريل 2023 سوف نستعرض لكم أخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2023 قبل تطبيق الغرامة وقطع الخدمة والمواعيد الهامة لتسديد الفواتير والغرامات المترتبة على التأخير.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي

سيكون إصدار الفاتورة في يوم 15 أبريل 2023، وستُمنح الشركة فترة سماح بدون غرامة تستمر لمدة شهر وتنتهي في يوم 14 مايو 2023.

بالنسبة للنظام الشهري

يمكن للأفراد المسجلين اختيار الدفع الشهري لفواتيرهم، إذا قاموا بتفعيل خدمة المكالمات الدولية ونظام الباقات we.

أخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2023 قبل تطبيق الغرامة وقطع الخدمة

يتم إصدار الفاتورة بناءً على هذه السياسة في يوم الخامس عشر من كل شهر، وتمنح الشركة حتى اليوم الرابع عشر من الشهر التالي للسداد، إذا لم يتم الدفع بحلول اليوم الخامس، سيتم تعطيل خدمة الهاتف الأرضي وتصبح فقط قادرًا على استقبال المكالمات.

نظام السداد الربع السنوي

يحب العميل هذا النظام، حيث يقوم الشركة بإصدار الفاتورة بشكل ربع سنوي.

غرامة التأخير في سداد فاتورة التليفون الأرضي

تقوم الشركة بفرض غرامة على التأخير بحد أدنى 10 جنيهات أو بنسبة 1.5% من قيمة الاشتراك شهريًا لمدة تصل إلى 11 شهرًا منذ بدء سريان الرسوم الإدارية، وبعد هذه الفترة، لن يتم تطبيق رسوم إضافية، ويتم الحفاظ على الغرامة بقيمة 10 جنيهات على الأقل.

الدفع من المنزل

بإمكان متعاملي خدمات المصرية للاتصالات القيام بتسديد فواتير الهاتف الثابت من منزلهم عبر استخدام رقم الهاتف الخاص بهم.

السداد الإلكتروني

يقدم الموقع الرسمي لشركة مصرية للاتصالات خدمة إلكترونية لدفع فواتير الهاتف الثابت والإنترنت للعملاء عن طريق الإنترنت.

بشكل عام، هناك عدة طرق متاحة للدفع عن فواتير الهاتف الأرضي، بالإضافة إلى اختيارات متعددة للدفع الشهري أو الربع السنوي. يجب على المشتركين مراعاة المواعيد النهائية لتفادي الغرامات والاستمرار في الحصول على الخدمة بشكل مستمر، للاطلاع على المزيد من المعلومات حول الدفع والاختيارات المتاحة، ينصح بزيارة الموقع. الرسمي للمصرية للاتصالات.

إذا رغبت في تعديل طريقة دفعك، سواء كانت شهرية أو ربع سنوية، يمكنك الاتصال بخدمة العملاء وطلب التعديل المناسب لرغباتك واحتياجاتك.