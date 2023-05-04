موعد صرف المنحة القطرية الجديدة 100 دولار شهر مايو

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة البالغة 100 دولار ، وتحقق الحكومة. تصدّر العنوان محركات بحث Google شهريًا بعد أن أصبح خبرًا مهمًا لحوالي 100،000 أسرة فقيرة تستفيد من المنح القطرية في قطاع غزة.

اعتاد المستفيدون من المنحة القطرية بقيمة 100 دولار أمريكي على تلقي رسائل شهرية قريبة من تاريخ اليوم على رقم جوال المستفيد تعلن عن تاريخ صرف 100 دولار أمريكي ويتم توزيعها على عدة أيام.

تاريخ صرف المنحة القطرية البالغة 100 دولار أمريكي هو 5 مايو

أعلن السفير القطري محمد العمادي عن موعد توزيع المنحة القطرية البالغة 100 دولار مع دخول قطاع غزة ، ثم موعد توزيع المنحة على الأسر الفقيرة والمحتاجة. غزة ، بعد العشرين من كل شهر ، بسعر 100 دولار للعائلة.

رابط المنحة القطرية 100 دولار

وكالة “صفا” تنشر رابط التحقق من المنحة القطرية لمدة 5 أشهر بقيمة 100 دولار للبحث في أسماء المستفيدين بمجرد تشغيل الرابط المقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة. أوجد الاستحقاق المالي لهذا الشهر وهو 310 شيكل.

بعد الإعلان عن موعد توزيع المنحة القطرية البالغة 100 دولار لمدة 5 أشهر لعام 2023 ، تعمل اللجان الخاصة بوزارة التنمية على تفعيل الرابط للتحقق من المنحة القطرية عبر خدمة التحقيق الحكومية.