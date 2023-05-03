باستثناء الأمراض القلبية، يُسمح فقط للأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات المحددة في المادة المدرجة في اللائحة التنفيذية لقانون حقوق ذوي الإعاقة بالحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وفقًا للتضامن الاجتماعي، غالبًا ما يواجه الأفراد ذوو الإعاقة مشاكل في التواصل وعدم القدرة على التواصل بسهولة، بالإضافة إلى المشاكل النفسية والعاطفية وصعوبات التنقل، واضطرابات الانتباه وفرط الحركة، تهدف المبادرة إلى مساعدة تلك الأفراد عن طريق الحصول على خدمات الرعاية، حيث تنص على توفير الخدمات والمزايا التي تجوزها النصوص القانونية لهم، عبر بطاقة الخدمات المتكاملة، فتوجه الدعوة للتعاون بين جميع المنظمات الحكومية وغيرها، للمساعدة في الإحداث التغيير المنشود، وسوف نعرض لكم الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023، وكافة التفاصيل، تابعونا.

بطاقة الخدمات المتكاملة

بعد ارتفاع الدولار وسعر المعيشة، الكثير من الناس يبحثون عن بطاقة خدمات متكاملة، وهم في حيرة من مدى استحقاقهم لها. هذا يأتي في ضوء الفوائد المتعددة التي توفرها البطاقة، بما في ذلك الفحوصات المجانية والتوحيد في المعاشات التقاعدية.

الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي معايير لتحديد المؤهلين للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، وهذه البطاقات حصرية للأشخاص ذوي الإعاقة، يُؤهِّل المرسوم أي شخص ذو إعاقة للاستفادة من المزايا والخدمات المتاحة بموجب القانون، والتعاون مع الجهات الحكومية والشركات غير الحكومية.

صرحت الوزارة بأنه تم توفير بطاقة خدمات شاملة مزودة بثلاثة ألوان متميزة وهي “الأحمر والأخضر والأزرق” وتحدد مدى ونسبة الإعاقة من خلال كل درجة للألوان.

ألوان كارت الخدمات المتكاملة 2023

أعلنت الوزارة بأن اللون الأزرق المستخدم على بطاقات الخدمة المتكاملة يرمز للإعاقات الشديدة، بينما يرمز اللون الأخضر إلى الإعاقات المتوسطة واللون الأرجواني للإعاقات الخفيفة.

إعاقات كارت الخدمات المتكاملة الأخضر

تتضمن الإعاقات في المرحلة الثانوية الخضراء والمشهورة بإعاقات القدرة على التعلم ما يأتي.

حالات الجزام.

أي إعاقة حركية مثل الضمور في العضلات.

أي إصابات أو تشوهات في العمود الفقري.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

وفقاً لما صرحت به الوزارة، فإن بطاقة الخدمات المتكاملة توفر لصاحبها مجموعة من المزايا، مثل القدرة على الحصول على معاش أعلى، وتخفيضات في تكاليف النقل والاتصالات، وفرصة تعيينه في 5% من القوى العاملة، بالإضافة إلى إمكانية دمجه في المدارس والجامعات.

بجانب أنه من الممكن الحصول على إعفاءات من الحكومة بخصوص الضرائب والإيجارات السكنية، يُحرِّم على حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة دفع الرسوم الجمركية على الأجهزة التعويضية والضرائب على السيارات، كما تمنحهم حق إجراء فحص مجاني في المستشفى.