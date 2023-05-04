رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي manpower gov eg

منحة العمالة الغير منتظمة حدث مهم في الحياة المصرية ، فقد وجه الرئيس السيسي بتخصيص مبلغ من المال للمساعدة في إعانة العمالة الغير منتظمة ، وذلك في احتفالية عيد العمال. بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد العمال، أصدر تعليمات لصرف منحة قيمتها 1000 جنيه عاجلة لدعم التشغيل غير المنتظم. كما أعلن عن العديد من القرارات المتعلقة بالتوظيف غير النظامي، نقدم لكم رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي manpower gov eg، وخطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير منتظمة وكيفية تحديث البيانات ، تابعنا.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي manpower gov eg

بإمكان جميع العاملين الغير نظاميين تحديث معلوماتهم والاستعلام عن منحة العمل الغير نظامية المقررة بقرارات مجموعة وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن بين هذه القرارات إقامة صندوق دعم طارئ للعمالة الغير نظامية، وذلك بمناسبة عيد العمال لصالحهم.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة

بالإمكان الحصول على معلومات عن منحة العمالة غير المنتظمة من خلال إدخال الرقم القومي والتالي هو تطبيق الخطوات المحددة.

يجب الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة الرسمي عبر الرابط https://www.manpower.gov.eg. يجب النقر فوق علامة التبويب الموجودة على الصفحة الرئيسية والتي تحمل عنوان العمالة غير النظامية. اختر المقاطعة التي تقيم فيها. من ثم قم بإدخال رقم الهوية الخاص بك، ومن ثم اضغط على حقل الاستعلام. انتظِر قليلاً حتى تظهر رسالة تحتوي على كافة بياناتك التي تدل على أحقيتك في الحصول على المنحة الغير نظامية للعمل.

طريقة تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

يسمح الرابط المتعلق بالاستفسار عن المنحة الخاصة بالعمل غير النظامي بالتسجيل لأول مرة إذا كنت غير مسجلٍ و تطمح في الاستفادة من هذه المنحة، ويجب عليك الدخول إلى موقع القوى العاملة بعد تفعيل الرابط وإدخال المعلومات التالية

أدخل اسمك الأخير. هذا هو شخصيتك القوية. أيضا تاريخ ميلادك. اكتب المستوى التعليمي والمؤهل الأكاديمي. أيضا اختر مكان العمل. أدخل رقم التأمين. ثم أكمل جميع البيانات.

طريقة تحديث وتسجيل بيانات التوظيف غير النظامية

يستطيع العاملون غير الشرعيين والمتضررون تحديث معلوماتهم من خلال موقع وزارة العملية العاملة واتباع الإرشادات الواردة.

أدخل على الرابط المرفق للاستفسار حول منحة العمالة غير النظامية عبر موقع وزارة القوى العاملة https://www.manpower.gov.eg.

من الشاشة الرئيسية، حدد علامة التبويب الخاصة بتحديث بيانات التوظيف غير القانونية.

أدخل رقمك الالصحافة نيوزي.

حدد أيضًا جنسك ذكرًا أو أنثى.

اكتب عنوان مكان إقامتك المدون في بطاقة الهوية.

حدد حالتك الاجتماعية.

ثم أدخل اسم المهنة وصافي الدخل الشهري.

يجب أن ترفق نسخة من هوية الصحافة النيوزيلندية الخاصة بك في الجزء المتعلق من موقع القوى العاملة.

اضغط على صندوق التصحيح بعد التأكد من معلوماتك.

الأوراق المطلوبة للحصول على منحة العمل غير النظامية

أعلنت وزارة العمل عن مجموعة من الأوراق المطلوبة للحصول على الدعم المالي للعمالة غير النظامية، وتشمل هذه الوثائق