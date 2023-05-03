تحميل كشف pdf اسماء المقبولين في حرس الحدود العراق 2023 من خلال موقع وزارة الداخلية العراقية

أسماء المقبولين في حرس الحدود العراقي من أكثر الأشياء التي يبحث عنها جميع المتقدمين لهذه الوظائف في العراق في جميع مدنه المختلفة ، لذلك يسألون عن الرابط الإلكتروني وخطوات تنزيل أسماء المقبولين. في هذه الوظائف وهذا الرابط خاص بوزارة الداخلية العراقية وكذلك الشروط المطبقة على الراغبين بالتسجيل في هذه الوظائف ، لذلك سنتعرف على كافة المعلومات المتعلقة بالفرص المتاحة لحرس الحدود العراقي من خلال مقالة في فقراتها التالية

خطوات تحميل أسماء المقبولين في حرس الحدود العراق

هناك خطوات يجب اتخاذها للتحميل والاستعلام عن الاسماء المقبولة في وظائف حرس الحدود العراقية وهي كالتالي

الدخول على الرابط الالكتروني الخاص بوزارة الداخلية العراقية https://www.moi-jobs.iq/.

تسجيل الدخول عن طريق كتابة البيانات الخاصة بالدخول في مواضعها.

تدوين رمز التحقق المرئي الذي تم إرساله لك في الخانة الخاصة به.

الضغط على أسماء المقبولين في حرس الحدود العراقي.

اختيار المكان التابع له للبحث في هذه المحافظة.

ستظهر لك الأسماء المقبولة ويمكن تحميلها أو البحث عن الاسم بها.

أعلنت وزارة الداخلية عن رابطها الإلكتروني الخاص للاستعلام عن الأسماء المقبولة في وظائف حرس الحدود ، ويتعرض هذا الرابط لضغوط شديدة خلال هذه الفترة بسبب دخول عدد كبير من المواطنين من خلاله للاستعلام عن المقبولين ومنهم استوفيت جميع الشروط ، ومن خلالها يمكن التقديم على هذه المنشورات عند فتحها مرة أخرى ، هذا من هنا.

شروط القبول في حرس الحدود