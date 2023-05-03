يرغب العديد من المواطنين في العراق في معرفة أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة في كافة مدن البلاد، وذلك بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن الأسماء المستفيدة من هذه المنحة خلال هذه الفترة، يعلم الجميع أن هذه المساعدة هي واحدة من أهم الأدوات التي توفرها الحكومة لدعم المواطنين ذوي الدخل الضعيف، وللتخفيف من الأعباء المالية عنهم وتحسين دخلهم وظروفهم المعيشية لهذا السبب، سنتعرض في هذه المقالة رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 9 في العراق 2023 وطريقة استعلام القوائم المستفيدة من الرعاية الاجتماعية، والتي تشمل الوجبة التاسعة.

كشوفات المقبولين أسماء الوجبة التاسعة 9 في العراق

تم إعلان قوائم المستحقين لبرنامج الرعاية الاجتماعية للعام 2023 من قِبَل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق. الآن يمكن بسهولة الاستعلام عن الأسماء عبر منصة “مظلات الإلكترونية” المتاحة على الإنترنت، الأمر الذي يسهل على المواطنين الذين يرغبون في الاطلاع على القوائم ويوفر لهم الكثير من الوقت والجهد، تم استلام أكثر من 400 ألف طلب للمشاركة في برنامج الوجبة التاسعة، وتم فحصهم بعناية وتفصيل. وبعد ذلك، تم اختيار 200,000 طلب فقط، وهؤلاء الأشخاص سيحصلون على الوجبة الاجتماعية التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي ستخفف الأعباء المعيشية التي يعانيها المواطنون بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها في هذه الفترة، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وغيرها من المشاكل الأخرى.

شروط الرعاية الاجتماعية في العراق

وضعت وزارة الرعاية الاجتماعية في العراق العديد من الضوابط الضرورية لإعداد الأفراد للحصول على الرعاية الاجتماعية، ومن بين تلك الضوابط

ينبغي أن يكون المتقدم من جنسية عراقية ومواطن عراقي.

تختلف الفئات العمرية المسموح بها للرجال بين 15 و60 عامًا، وللنساء بين 15 و55 عامًا.

ينبغي للشخص الذي يتقدم للحصول على الوظيفة أن يكون بدون دخل أو وظيفة في الجهات الحكومية والعامة في العراق.

يتوجب ألا يكون المتقدم قد سجلّ سابقاً في أي من برامج الرعاية الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 9 في العراق 2023

الاستعلام حاليًا عن قوائم المتقدمين الذين تم قبولهم في الوجبة التاسعة يمكن بسهولة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية واتباع الخطوات المحددة.

النقر على رابط وزارة العمل والشؤون العراقية للدخول إلى الصفحة الأساسية.

اضغط على زر الرعاية الاجتماعية واختر خيار البحث عن أسماء المتقدمين المقبولين.

أدخِلْ جميع البيانات المطلوبة بمزيدٍ من الدِّقّة، واختر الوجبة التاسعة قبل أن تضغط على زر البحث؛ لتتأكَّد من صِحَّة المعلومات التي أدخلتَها.

بعد ذلك، يمكن النقر على زر “الاستعلام عن نتائج أسماء الرعاية الاجتماعية في الوجبة التاسعة” للحصول على القائمة المرغوبة بشكل إلكتروني.

يجب الإشارة إلى أن هذا العرض يتميز بالوضوح والتسهيل في الاستخدام، ويوفر الكثير من الوقت والجهد للأشخاص الذين يبحثون عن تلك الأسماء.