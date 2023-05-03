يواجه الآن عدد كبير من طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية الانشغال بالامتحانات الفصلية للفصل الدراسي الثاني لعام 2023، لحظة قامت وزارة التعليم بنشر جداول الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية، من بينها الصف السادس الاعدادي، تم إرسال هذه الجداول إلى المديريات التعليمية في كل محافظة، بغرض تعريف الطلاب بجداول الامتحانات المحددة من قبل وزارة التعليم، كما أعلنت الوزارة أيضاً عن توحيد امتحانات الصف الثالث في جميع الإدارات التعليمية، وأن ترتيب جداول الامتحانات في كل إدارة سيتم بحرية واستقلالية تامة وفقاً للمواد الدراسية التي يتم اختبارها، سنقوم خلال الفقرات القادمة بتقديم وموعد امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2023 وجدول الامتحانات وشرح مفصل لهذه الجداول.

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2023 وجدول الامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2023، سيتم إجراء امتحانات الصف الثالث الإعدادي في نهاية العام في 17 مايو 2023، وقد تم تخطيط جداول الامتحانات لتشمل امتحانات الشهادة الإعدادية للصم والمكفوفين والمهنية، سوف تبدأ هذه الامتحانات يوم الأربعاء، الموافق للسابع عشر من مايو لعام 2023، وستستمر حتى الثالث والعشرين من نفس الشهر والعام، تصدر جداول اختبارات الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة بالترتيب التالي

يوم الأربعاء الموافق للسابع عشر من شهر مايو لعام 2023: سيكون هناك اختبار لمادة اللغة العربية والخط والإملاء.

تاريخ الخميس الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مايو في السنة 2023: اختبار العلوم الدينية والدراسات الاجتماعية.

في يوم السبت العشرون من شهر مايو عام ٢٠٢٣، سيتم عقد امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتكنولوجيا والحاسوب.

في يوم الأحد الموافق للحادي والعشرين من شهر مايو لعام 2023، سيتم عقد امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

يوم الاثنين المُصادف للـ 22 من شهر مايو لعام 2023: اختبار في مادة التربية الهندسية والفنية.

في يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من شهر مايو لعام 2023، سيجري اختبار مادة العلوم.

بيان الوزارة بخصوص امتحانات الصف الثالث الاعدادي

صرحت وزارة التعليم بتنبيهات لامتحانات الصف الثالث الإعدادي، حيث يتطلب بدء الامتحانات في أول لجنة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويستمر الامتحان حتى تنتهي الفترة المحددة لكل مادة، تتفاوت المواد فيما بينها، وتحذر وزارة التعليم من أي محاولة للتزوير أو استخدام الهواتف المحمولة من قبل الطلاب، وفي حالة المخالفة، سيُسجل مخالفة تزوير ضد أي طالب، الأمر الذي يؤدي إلى حرمانه من حضور الامتحانات.

يتوجب على جميع المربين التزامهم بمراقبة اللجان بشكل صارم وعدم السماح بأي عمليات غش، سواءً كانت بأي طريقة من الطرق، حتى يتمكن الطلاب من إظهار قدراتهم ومعارفهم بصدق وموثوقية.