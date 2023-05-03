ظهرت حالا.. كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023، الآن متاحة كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فبعد أن تم الانتهاء من فحص أكثر من ربع مليون طلب مقدم من جمع المواطنين القاطنين في كافة ربوع العراق، تم اعداد كشوفات اسماء المشمولين بالوجبة التاسعة الرعاية الاجتماعية 2023 رسميا، وصدق عليها معالي وزير العمل العراقي.

كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

وبعدأن تم رفع كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإلكتروني، يمكنك حاليا معرفة هل تم قبولك لتحصل على الدعم أم لا من خلال ادخال عدة بيانات بشكل صحيح، حيث سيتم صرف الدعم على ثلاثة دفعات للأسر الفقيرة ممن ينطبق عليهم الشروط، وذلك في اطار توفير حياة كريمة للفئات الأشد احتياجا.

الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

والآن يمكنك بسهولة الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 من خلال الدخول على الموقع الرسمي المخصص لذلك، وقد قررت الحكومة تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سيئة، واليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة والأخيرة، فقط اتبع ما يلي:

قم بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

قم بادخال رقم البطاقة الذكية الخاصة بالمواطن.

قم بادخال كود التحقق المرئي الظاهر أمامك.

اضغط على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 العراق.

اضغط على كلمة تحميل.

في ثواني سيتم تحميل الكشوف على جهازك لتطلع عليها في أي وقت على مدار اليوم.

شروط الحصول علي الرعاية الاجتماعية العراق 2023