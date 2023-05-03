يتعلق الأمر الرئيسي بالكثير من الأسر بتسجيل المواليد الجدد على بطاقة التموين، وذلك نظراً للأسعار المرتفعة للسلع التي لا تشملها الدعم التمويني، زاد الطلب على فتح باب التسجيل لإضافة المواليد من قبل الأسر، لتمكينهم من صرف سلع تموينيّة بشكل أكثر، خاصةً إذا كانت بطاقات التموين لا تحتوي سوى على اسم الزوج والزوجة، وخصوصًا إذا كانت هناك حاجة لتحديث بطاقة التموين بعد انتقال الزوجة، وسوف نتعرف أدناه على خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين مايو 2023 عبر بوابة مصر الرقمية ، وكافة التفاصيل، تابعونا.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين مايو 2023 عبر بوابة مصر الرقمية

زيارة موقع مصر الرقمية واختر من بين أقسامه قسم التموين وخدماته.

اضغط على الخيار الذي يقول “إضافة مولود جديد”، ثم سيتم طلب رقم الهوية الوطنية الخاص بك ويجب كتابته.

يرجى كتابة أسماء الوالدين، الأب والأم، ثم الضغط على زر “استمرار” لاستكمال الخطوة.

يرجى تحديد اسم الابن أو الابنة الذي ترغب في إضافتهم، ويجب كتابة الاسم بصورة كاملة المكونة من أربع أجزاء.

سجِّل البيانات التي كتبتها وانتظر قبول طلبك.

شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

أفاد الدكتور علي مصيلحي بأن عدد المولودين زاد باستثناء بعض الأسر، وأوضح في تصريحه أن هناك شروط يجب تلبيتها لإضافة المواليد الجدد، وسوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية.

لا يحق لرب الأسرة أن يتجاوز راتبه 2500 جنيه، بما في ذلك المتلقين لمعاش التضامن والأرامل والمطلقات والأفراد العاطلين عن العمل والذين لا يحصلون على دخل ثابت.

لا يجوز أن يتعدى عدد الأفراد المسجلين في بطاقة التموين الأربعة، بما في ذلك الزوج والزوجة.

إذا تم إضافة مولود جديد أو ظهور تصريحات جديدة حول هذه الخدمة، فسيتم قبول الدعوات، ولكن سيتم قبول الأسر التي تتوافق مع الشروط التي ذُكرت مسبقًا وتتألف من أربعة أفراد فقط، ولن يتم قبول باقي المواليد.