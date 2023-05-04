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عاجل ..لجنة تسعير المنتجات البترولية تُعلن عن حقيقة زيادة اسعار البنزين مع زيادة السولار في مصر 2023

اسعار البنزين

جهاد حسينمنذ 4 ساعات
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حقيقة زيادة اسعار البنزين
حقيقة زيادة اسعار البنزين

خبر عاجل صدم الكثير من المواطنين والمواطنات بجمهورية مصر العربية، يتعلق بشأن لجنة تسعير المنتجات البترولية والذي وضحت به عن حقيقة زيادة اسعار البنزين مع زيادة السولار في مصر 2023، وذلك سوف تتمكن من معرفته من خلال كافة المعلومات التي سوف يتم سردها في المقال كما هو موضح في التالي.

حقيقة زيادة اسعار البنزين

أعلنت لجنة تسعير المنتجات البتروية عن حقيقة زيادة أسعار البنزين،ونفت تمامًا أي اخبار تتعلق بزيادة سعره لأي نوع من أنواعه، حيث أن اسعار السولار فقط هي الذي كانت في ارتفاع، وبالتالي فقد يمكنك أن تتعرف على حقيقة زيادة اسعار البنزين كما هو موضح لكم في التالي:

  • وصل سعر البنزين 80 على أن يكون سعر اللتر 8.75 جنية مصر.
  • بالإضافة إلى ذلك فقد تم تسجيل سعر لتر بنزين 92 اليوم على أن يكون سعر اللتر الواحد يصل إلى 10.25 جنية مصري.
  • بينما وصل لتر البنزين 95 اليوم على أن يكون بسعر يصل إلى 11.50 جنية مصري.
  • مع العلم بأنه تم تثبيت أسعار طن المازوت لكافة مستخدمي الكهرباء والصناعات الغذائية على أن يكون بسعر 6000 جنية مصري للطن الواحد.

ارتفاع اسعار السولار اليوم

تم ارتفاع اسعار السولار اليوم في مصر، وفقًا لتاريخ الخميس الموافق 4 من مايو 2023، وذلك كما أعلنت عنه لجنة تسعير المنتجات البترولية، مع العلم بأنها وضحت تمامًا بأنه لا يوجد أي ارتفاع في أسعار أنواع البنزين في أي مكان داخل جمهورية مصر العربية، ولا يمكن أن يتم تصديق أي مصدر للبنزين في حالة ارتفاع الاسعار.

جهاد حسينمنذ 4 ساعات
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