“لجنة تسعير المنتجات البترولية” تكشف عن تثبيت اسعار البنزين اليوم 4 مايو 2023

أوضحت لجنة تسعير المنتجات البترولية بجمهورية مصر العربية، عن تثبيت اسعار البنزين بمختلف أنواعه بدء من بنزين 80 حتى بنزين 95، وبالتالي فقد أوضحت أيضا اللجنة، بأنه لا يجب أن يتم تصديق أي جهات غير معلومة أو مجهولة المصدر بشأن أرتفاع أو انخفاض المنتجات البترولية، على أن يكون المنتج الوحيد الذي ارتفاع هو سعر السولار فقط، ويمكنك من خلال المقال أن تتعرف على تلك المعلومات والتفاصيل الموضحة بشكل كامل، كما هو موضح لكم.

تثبيت اسعار البنزين

تثبيت اسعار البنزين ولا يوجد بها أي زيادة ربع سنوية على الإطلاق كما يعتقد البعض، مع العلم بأنه يمكنك أن تتعرف على تلك الأسعار كما هو موضح لكم:

سعر لتر البنزين 80 اليوم على أن يكون سعره يصل إلى 8.75 جنية مصري.

بالإضافة إلى ذلك فقد تم تسجيل سعر لتر البنزين 92 على أن يكون سعره إلى 10.25 جنية مصري.

بينما تم تسجيل سعر لتر البنزين 95 اليوم في مصر على أن يكون سعره 11.50 جنية مصري.

سعر طن المازوت ثابت لا يزيد على أن يصل إلى 6000 جنية مصري.

سعر السولار بعد الزيادة

تم زيادة سعر السولار على أن يكون الزيادة به هو جنية واحد فقط، وسعر اللتر يصل إلى 8.25 جنية مصري، بدلًا من أن يكون سعره 7.25 وبالتالي فقد يجب على كافة مستخدمي أي منتج بترولي أي كان من السولار أو من البنزين، فقد يجب عليهم أن يعلموا تلك الأسعار الجديدة الذي تم تطبيقها في مصر، وعدم ترك أي مساحة لاستغلال التجار وفرض أسعار زيادة غير ذلك.