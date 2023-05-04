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تردد قناة ستار تي في التركية 2023 star tv الجديد 2023 على النايل سات

البديلمنذ 40 دقيقة
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زاد البحث على مواقع التواصل الاجتماعي عن تردد قناة قناة ستار تي في التركية الجديدة 2023 على النايل سات لمتابعة مسلسل Kingfisher.

قناة ستار تي في التركية

حيث تعتبر Star TV من أهم القنوات التي تمكنت من تحقيق شهرة وانتشار كبير في الوطن العربي في الآونة الأخيرة ، وذلك بفضل تواجدها على القمر الصناعي المصري نايل سات.

إنه جزء من خطة القناة للتوسع في العالم العربي ، خاصة وأن نايل سات هو أحد أكبر الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط حتى الآن ويخضع لمنافسة شديدة من مجموعة من الأقمار الصناعية الجديدة.

هناك العديد من المسلسلات التركية الرائعة المتوفرة على Star TV ، ولا يعتبر Kingfisher هو المسلسل الوحيد الذي يعرض على هذه القناة ، يمكن للجميع متابعة العديد من المسلسلات الرائعة مثل “عثمان قيامة” و “الحب الأعمى” و “حب للإيجار” والتي حققت شهرة كبيرة. في الوطن العربي بالإضافة إلى مسلسل حريم سلطان.

تردد قناة ستار تي في star tv التركية الجديد 2023 على النايل سات

  • تردد 10922.
  • الاستقطاب عمودي.
  • معدل ترميز 27500.

البديلمنذ 40 دقيقة
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