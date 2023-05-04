سعر السولار اليوم 2023 في مصر بعد قرار الزيادة

ما هو سعر السولار بعد الارتفاع ، سؤال يتزايد البحث عنه على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث أوضحت لجنة أسعار المنتجات البترولية في جمهورية مصر العربية تسعير البنزين بكافة أنواعه من بنزين 80 إلى بنزين 95.

ولهذا السبب أوضحت اللجنة أنه لا يجوز لأي شخص مجهول أو مجهول المصادقة على صعود أو انخفاض المشتقات النفطية بشرط أن يكون المنتج الوحيد الذي ارتفع سعر المازوت فقط.

أسعار البنزين ثابتة ولا يوجد زيادة ربع سنوية كما يعتقد البعض مع العلم أنه يمكنك معرفة تلك الأسعار كما تظهر لك:

سعر لتر بنزين 80 أوكتان اليوم بسعر 8.75 جنيه مصري.

كما تم تسجيل سعر لتر بنزين 92 أوكتان بسعر 10.25 جنيه مصري.

بينما سجل سعر لتر بنزين 95 أوكتان اليوم في مصر عند 11.50 جنيه مصري.

سعر طن الديزل ثابت ولا يتجاوز 6000 جنيه مصري.

ما هو سعر السولار بعد الزيادة

تم رفع سعر السولار بشرط أن تكون الزيادة جنيه واحد فقط ، ويصل سعر اللتر إلى 8.25 جنيه بدل 7.25 جنيه ، لذلك يجب أن تعلم جميع مستخدمي أي منتج بترولي سواء كان ديزل أو بنزين. تلك الأسعار الجديدة التي تم تطبيقها في مصر لم تترك مجالًا للمتداولين لاستغلالها وفرض أسعار أعلى بخلاف ذلك.