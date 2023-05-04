أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023 في مصر |أسعار التموين الجديدة

زادت عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي عن أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023 ، بعد الزيادة الجديدة.

حيث أعلنت وزارة التموين مؤخراً عن زيادة أسعار التوريد ، حيث أكدت الوزارة أن هناك زيادة مفتوحة في أسعار بعض المنتجات الأساسية مثل الزيت والسكر والجبن ، وحدث ذلك بعد زيادة في عدد المواد الغذائية. المنتجات مؤخرًا.

وشهدت الأسعار زيادة كبيرة في جميع المنتجات ، فيما أبقت الحكومة أسعار الإمدادات الغذائية دون تغيير ، ويمكن الحصول على قائمة أسعار الإمدادات الغذائية لشهر مايو 2023 بعد قرار الزيادة الجديد قبل بدء التوزيع.

قرار رفع أسعار السلع التموينية الجديدة لشهر مايو 2023

أعلن المتحدث الإعلامي باسم وزارة التموين عن زيادة الأسعار ويمكنك الحصول على تلك الزيادة التي أعلنت عنها الوزارة.

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023

سعر لتر زيت عباد الشمس 61.83 جنيها.

سعر كيلو الطحين المعروض 35.4 جنيها.

وبلغ كيلو الفول المعروض 36.83 جنيها.

كيلو أرز بسعر 23.82 جنيهاً.

زيادة أسعار الطعام في مايو

لهذا السبب نفذت وزارة التموين زيادة طفيفة في أسعار السلع الغذائية ، ابتداء من صباح اليوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023 ، وذكرت أن هذه الزيادة عالمية في أسعار النفط ، وأوضح أن أسعار المواد الغذائية في مصر لم ترتفع منذ أربع سنوات.

أصدرت وزارة التموين قائمة أسعار السلع التموينية في مايو 2023 ، وأبلغت عن ارتفاع طفيف في جميع أسعار السلع الغذائية التي ستتعرض لها خلال هذا الشهر ، ويرجع ذلك إلى الارتفاع الأخير في أسعار جميع المنتجات الغذائية. في الأسواق مما يتيح للمستهلكين الحصول على المنتجات الغذائية بالأسعار الجديدة وذلك اعتبارًا من اليوم الأول من شهر مايو.