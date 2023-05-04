التقديم على قرض للزواج دون فائدة من التأمينات الاجتماعية .. والشروط والاوراق المطلوبة

تتزايد عمليات البحث على الشبكات الاجتماعية عن طرق طلب قرض زواج دون فوائد من الضمان الاجتماعي وشروطه.

حيث قدمت الهيئة القومية للضمان الاجتماعي في مصر لمن هم على وشك الزواج قرض زواج بدون فوائد لتسهيل شراء تكاليف الزواج وجهاز العروس.

عندما يقدم الضمان الاجتماعي قرض زواج بدون فوائد لكل من الشباب والشابات ، تبحث العديد من الأسر المصرية عن كيفية الحصول على قرض زواج بدون فوائد ، كما تم توضيح شروط الحصول على قرض الزواج من بنك ناصر.

قرض الزواج بدون فوائد للضمان الاجتماعي هو قرض بدون فائدة بحد أقصى 5000 جنيه إسترليني على سند الزواج الذي يقل عمره عن سبع سنوات ، للعاملين في الحكومة والقطاع العام.

أهم المعلومات عن قرض الزواج من بنك ناصر 2023

1- إحضار المستندات المطلوبة للحصول على قرض الزواج لأقرب فرع من فروع بنك ناصر.

2- يتم مراجعة الأوراق من قبل الفرع للتأكد من صحتها من أجل منح قرض الزواج.

3- بعد التحقق من صحة الأوراق يصرف قرض الزواج دون فوائد بعد ذلك.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض الزواج في مصر

نسخة من DNI سارية المفعول

مفردات مرتبة.

– إيصال غاز أو نور أو هاتف حديث.

– (2) نسخة من البطاقة.

رقم التأمين المطبوع.

– وثيقة زواج.

ماهي شروط قرض الزواج في مصر؟

– إثبات زواج لمدة أقصاها 7 سنوات.

– الالتزام بتحويل الراتب.

– كفيل حكومي بنفس أوراق مقدم الطلب (بدون إثبات الزواج).

– يجب أن يكون العنوان المدون على البطاقة مطابقًا للعنوان الموجود في فاتورة الكهرباء.