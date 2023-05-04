أخبار مصر

التقديم على قرض للزواج دون فائدة من التأمينات الاجتماعية .. والشروط والاوراق المطلوبة

habibaمنذ 45 دقيقة
0

تتزايد عمليات البحث على الشبكات الاجتماعية عن طرق طلب قرض زواج دون فوائد من الضمان الاجتماعي وشروطه.

حيث قدمت الهيئة القومية للضمان الاجتماعي في مصر لمن هم على وشك الزواج قرض زواج بدون فوائد لتسهيل شراء تكاليف الزواج وجهاز العروس.

عندما يقدم الضمان الاجتماعي قرض زواج بدون فوائد لكل من الشباب والشابات ، تبحث العديد من الأسر المصرية عن كيفية الحصول على قرض زواج بدون فوائد ، كما تم توضيح شروط الحصول على قرض الزواج من بنك ناصر.

قرض الزواج بدون فوائد للضمان الاجتماعي هو قرض بدون فائدة بحد أقصى 5000 جنيه إسترليني على سند الزواج الذي يقل عمره عن سبع سنوات ، للعاملين في الحكومة والقطاع العام.

أهم المعلومات عن قرض الزواج من بنك ناصر 2023

1- إحضار المستندات المطلوبة للحصول على قرض الزواج لأقرب فرع من فروع بنك ناصر.

2- يتم مراجعة الأوراق من قبل الفرع للتأكد من صحتها من أجل منح قرض الزواج.

3- بعد التحقق من صحة الأوراق يصرف قرض الزواج دون فوائد بعد ذلك.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض الزواج في مصر

نسخة من DNI سارية المفعول

مفردات مرتبة.

– إيصال غاز أو نور أو هاتف حديث.

– (2) نسخة من البطاقة.

رقم التأمين المطبوع.

– وثيقة زواج.

ماهي شروط قرض الزواج في مصر؟

– إثبات زواج لمدة أقصاها 7 سنوات.

– الالتزام بتحويل الراتب.

– كفيل حكومي بنفس أوراق مقدم الطلب (بدون إثبات الزواج).

– يجب أن يكون العنوان المدون على البطاقة مطابقًا للعنوان الموجود في فاتورة الكهرباء.

habibaمنذ 45 دقيقة
0

مقالات ذات صلة

سعر السولار اليوم 2023 في مصر بعد قرار الزيادة

منذ 41 دقيقة
خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

“هتاخد 1000 جنية ” .. التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 .. استعد

منذ ساعة واحدة
طرح شهادات جديدة بالبنك الأهلي

“فلوسك هتزيد “طرح شهادات جديدة بالبنك الأهلي وبنك مصر بعائد 22% و 19%

منذ 6 ساعات
أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023

شوف الزيادة .. أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023 بعد قرار الزيادة الجديدة

منذ 6 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى