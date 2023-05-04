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جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2022-2023

habibaمنذ 46 دقيقة
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تزايدت عمليات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي حول لائحة هدافي الدوري الإسباني لموسم كرة القدم الحالي 2022-2023 ، الذي يشهد منافسة قوية بين اللاعبين للفوز بلقب الهداف.

احتل روبوت ليفاندوفسكي ، مهاجم فريق برشلونة الأول لكرة القدم ، جدول هدافي الليغا برصيد 19 هدفاً.

يأتي المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 17 هدفا ، ويحتل جوسيلو المركز الثالث في جدول هدافي الدوري الإسباني برصيد 14 هدفا.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2022-2023

ترتيباللاعبعدد الأهداف
1روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة19
2كريم بنزيما – ريال مدريد17
=3خوسيلو – إسبانيول14
=3أنس أونال – خيتافي14
=5آلفارو موراتا – أتلتيكو مدريد13
=5أنطوان جريزمان – أتلتيكو مدريد13
=7بورخا إجليسياس – ريال بيتيس12
=7ياجو أسباس – سيلتا فيجو12
=7فيدات موريكي – ريال مايوركا12
=7فالنتين كاستيانوس – جيرونا11
=11فينيسيوس جونيور – ريال مدريد10
=11ألكساندر سورلوث – ريال سوسييداد10
=13مارتين برايثوايت – إسبانيول9
=13جابرييل فيجا – سيلتا فيجو9
=13إينياكي ويليامز – أتلتيك بيلباو9
=16أوهيان سانسيت – أتلتيك بيلباو8
=16إسحاق بالازون – رايو فاييكانو8
=16ماركو أسينسيو – ريال مدريد8
=16يوسف النصيري – إشبيلية8
=16بورخا مايورال – خيتافي8
=16تاكيفوسا كوبو – ريال سوسييداد8
=22برايس مينديز – ريال سوسييداد7
=22لويس أفيلا – أوساسونا7
=22كريستيان ستواني – جيرونا7
=22خوسيه لويس موراليس – فياريال7
=22فيديريكو فالفيردي – ريال مدريد7

 

habibaمنذ 46 دقيقة
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