تزايدت عمليات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي حول لائحة هدافي الدوري الإسباني لموسم كرة القدم الحالي 2022-2023 ، الذي يشهد منافسة قوية بين اللاعبين للفوز بلقب الهداف.

احتل روبوت ليفاندوفسكي ، مهاجم فريق برشلونة الأول لكرة القدم ، جدول هدافي الليغا برصيد 19 هدفاً. يأتي المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 17 هدفا ، ويحتل جوسيلو المركز الثالث في جدول هدافي الدوري الإسباني برصيد 14 هدفا. جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2022-2023 ترتيب اللاعب عدد الأهداف 1 روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة 19 2 كريم بنزيما – ريال مدريد 17 =3 خوسيلو – إسبانيول 14 =3 أنس أونال – خيتافي 14 =5 آلفارو موراتا – أتلتيكو مدريد 13 =5 أنطوان جريزمان – أتلتيكو مدريد 13 =7 بورخا إجليسياس – ريال بيتيس 12 =7 ياجو أسباس – سيلتا فيجو 12 =7 فيدات موريكي – ريال مايوركا 12 =7 فالنتين كاستيانوس – جيرونا 11 =11 فينيسيوس جونيور – ريال مدريد 10 =11 ألكساندر سورلوث – ريال سوسييداد 10 =13 مارتين برايثوايت – إسبانيول 9 =13 جابرييل فيجا – سيلتا فيجو 9 =13 إينياكي ويليامز – أتلتيك بيلباو 9 =16 أوهيان سانسيت – أتلتيك بيلباو 8 =16 إسحاق بالازون – رايو فاييكانو 8 =16 ماركو أسينسيو – ريال مدريد 8 =16 يوسف النصيري – إشبيلية 8 =16 بورخا مايورال – خيتافي 8 =16 تاكيفوسا كوبو – ريال سوسييداد 8 =22 برايس مينديز – ريال سوسييداد 7 =22 لويس أفيلا – أوساسونا 7 =22 كريستيان ستواني – جيرونا 7 =22 خوسيه لويس موراليس – فياريال 7 =22 فيديريكو فالفيردي – ريال مدريد 7