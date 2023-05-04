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جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2022-2023
تزايدت عمليات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي حول لائحة هدافي الدوري الإسباني لموسم كرة القدم الحالي 2022-2023 ، الذي يشهد منافسة قوية بين اللاعبين للفوز بلقب الهداف.
احتل روبوت ليفاندوفسكي ، مهاجم فريق برشلونة الأول لكرة القدم ، جدول هدافي الليغا برصيد 19 هدفاً.
يأتي المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 17 هدفا ، ويحتل جوسيلو المركز الثالث في جدول هدافي الدوري الإسباني برصيد 14 هدفا.
جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2022-2023
|ترتيب
|اللاعب
|عدد الأهداف
|1
|روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة
|19
|2
|كريم بنزيما – ريال مدريد
|17
|=3
|خوسيلو – إسبانيول
|14
|=3
|أنس أونال – خيتافي
|14
|=5
|آلفارو موراتا – أتلتيكو مدريد
|13
|=5
|أنطوان جريزمان – أتلتيكو مدريد
|13
|=7
|بورخا إجليسياس – ريال بيتيس
|12
|=7
|ياجو أسباس – سيلتا فيجو
|12
|=7
|فيدات موريكي – ريال مايوركا
|12
|=7
|فالنتين كاستيانوس – جيرونا
|11
|=11
|فينيسيوس جونيور – ريال مدريد
|10
|=11
|ألكساندر سورلوث – ريال سوسييداد
|10
|=13
|مارتين برايثوايت – إسبانيول
|9
|=13
|جابرييل فيجا – سيلتا فيجو
|9
|=13
|إينياكي ويليامز – أتلتيك بيلباو
|9
|=16
|أوهيان سانسيت – أتلتيك بيلباو
|8
|=16
|إسحاق بالازون – رايو فاييكانو
|8
|=16
|ماركو أسينسيو – ريال مدريد
|8
|=16
|يوسف النصيري – إشبيلية
|8
|=16
|بورخا مايورال – خيتافي
|8
|=16
|تاكيفوسا كوبو – ريال سوسييداد
|8
|=22
|برايس مينديز – ريال سوسييداد
|7
|=22
|لويس أفيلا – أوساسونا
|7
|=22
|كريستيان ستواني – جيرونا
|7
|=22
|خوسيه لويس موراليس – فياريال
|7
|=22
|فيديريكو فالفيردي – ريال مدريد
|7