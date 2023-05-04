تردد قناة بي ان سبورت بريميوم BeIN Sports Premium 1 2023 الناقلة لمباراة إشبيلية ضد إسبانيول

زادت عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في موعد مباراة إشبيلية ضد إسبانيول اليوم في دوري 2022-2023.

ومن المقرر أن تجري أحداث مباراة إشبيلية ضد إسبانيول في الدوري الإسباني اليوم الخميس 4 مايو على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” معقل فريق إشبيلية.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، والساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

يمكنكم مشاهدة المباراة على قناة بي إن سبورتس القطرية ، المذيع الحصري لمباريات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وتحديداً على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 HD.

تردد قناة بي ان سبورت بريميوم

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

إصلاحات الأخطاء: 3/2.

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية مهمة التعليق على مجريات المباراة إلى المعلق “مضر اليوسف”.

ويحتل إسبانيول المركز الثاني عشر في جدول الليغا برصيد 41 نقطة ، بينما يحتل إسبانيول المركز التاسع عشر برصيد 31 نقطة.