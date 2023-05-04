تردد قناة بي ان سبورت بريميوم BeIN Sports Premium 1 2023 الناقلة لمباراة إشبيلية ضد إسبانيول
زادت عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في موعد مباراة إشبيلية ضد إسبانيول اليوم في دوري 2022-2023.
ومن المقرر أن تجري أحداث مباراة إشبيلية ضد إسبانيول في الدوري الإسباني اليوم الخميس 4 مايو على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” معقل فريق إشبيلية.
وستبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، والساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.
يمكنكم مشاهدة المباراة على قناة بي إن سبورتس القطرية ، المذيع الحصري لمباريات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وتحديداً على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 HD.
تردد قناة بي ان سبورت بريميوم
تردد القناة: 11013.
القمر الصناعي: نايل سات.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
إصلاحات الأخطاء: 3/2.
أسندت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية مهمة التعليق على مجريات المباراة إلى المعلق “مضر اليوسف”.
ويحتل إسبانيول المركز الثاني عشر في جدول الليغا برصيد 41 نقطة ، بينما يحتل إسبانيول المركز التاسع عشر برصيد 31 نقطة.