موعد وأسعار رحلات موسم الحج 2023 في مصر

تزايد عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي حول موعد رحلات موسم الحج 2023.

حيث أعلنت المملكة العربية السعودية أن رحلات الحج الأولى ستدخل الأراضي المقدسة ابتداءً من 11 ذو القعدة لعام 1444 هـ وتنتهي في الرابع من ذي الحجة الموافق يونيو القادم. 22.

أعلنت شركة مصر للطيران أن الرحلات الجوية لموسم حج 2023 ستبدأ من 1 يونيو المقبل إلى 22 يونيو ، مشيرة إلى أن رحلات العودة ستكون من 1 يونيو إلى 22 يونيو ، وتم تخصيص الرحلة (MS644 / 643) خلال مراحل رحلة الذهاب والإياب. للمسافرين الذين يحملون أي نوع من أنواع التأشيرات بخلاف تأشيرة الحج ، طالما أن الرحلة هي من مسؤولية مكتب جدة ، باستثناء الرحلة MS643 1/19 و 1/22 أثناء رحلة الذهاب والإياب ، الرحلة M644 في 2/7 خلال مرحلة العودة لصالح الحج وتحت مسؤولية مكتب الحج.

شروط قبول حجوزات الطيران كالتالي:

حظر حجز المسافرين بتأشيرات الحج مع مسافرين بأي نوع آخر من التأشيرات على نفس الرحلة.

حظر حجز أو قبول أي مسافر يحمل تأشيرة زائر من أي نوع على الرحلات المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة من 10 ذو القعدة إلى 10 ذو الحجة.

يحظر الحجز لأي مسافر يحمل تأشيرة حج على جميع رحلات مصر للطيران إلى الرياض أو الدمام أو القصيم أو أبها.

أسعار موسم الحج 2023

تبدأ أسعار الحج الجوي 2023 من 130 ألف جنيه ، ويدفع المواطن رسوم حجز تذاكر الطيران ذهابًا وإيابًا.

تبدأ أسعار الحج هذا العام من 130.000 جنيه إسترليني وتصل إلى 310.000 جنيه إسترليني.

أعلنت المملكة العربية السعودية ضوابط لموسم حج هذا العام ، وسيقام موسم حج هذا العام تحت شعار “حج بلا مخالفين”. أكدت المملكة العربية السعودية أنه لا يمكن لأي شخص أداء فريضة الحج ما لم يكن لديه التأشيرة المخصصة ، وهذا ينطبق على من يأتي من خارج المملكة أو المقيمين العاديين.

وأوضحت السلطات السعودية أن تأشيرات الزائر بكافة أنواعها ، كالعائلة ، والأعمال ، والعمل ، والشخصية ، والإلكترونية ، والسياحية ، هي تأشيرات لغير المصرح لهم بأداء فريضة الحج.