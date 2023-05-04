ارتفاع سعر لتر السولار جنيه واحد بداية من اليوم الخميس وثبات سعر البنزين رسميا وفقا لوزارة البترول المصرية ، يعتبر معروفًا بأن أسعار المواد البترولية في جمهورية مصر العربية ترتفع بانتظام، وقامت وزارة البترول المصرية بإعلان زيادة في أسعار البنزين قبل شهر رمضان المبارك، يعلن اليوم القرار الصادر عن الوزارة بتخفيض نسبة الخصم على كل لتر من السولار بنحو 15%، وبجانب ذلك، تؤكِّد الوزارة استقرار أسعار المواد البترولية الأخرى، مثل بنزين السيارات وسعر المازوت، سنشرح لكم هذه النقطة بالتفصيل في الفقرات التالية، لذا يرجى الاستمرار معنا للحصول على المزيد من المعلومات.

ارتفاع سعر لتر السولار جنيه واحد بداية من اليوم الخميس وثبات سعر البنزين رسميا وفقا لوزارة البترول المصرية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية عن زيادة سعر لتر السولار، وذلك بقرار من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث تم رفع السعر بجنيه واحد على اللتر، سيتم تطبيق هذا القرار بدءًا من اليوم الخميس الرابع من مايو 2023، الذي يوافق 14 شوال 1444، اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا، سيكون السعر الجديد للسولار كالتالي

سيكون سعر لتر الوقود الديزل 8.25 جنيهاً مصرياً ابتداءً من يوم الخميس.

بينما كان السعر القديم 7,25 جنيه مصري.

جاءت الزيادة بنسبة تقارب 15%.

تثبيت أسعار المواد البترولية الأخرى

تقوم لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في جمهورية مصر العربية بالاجتماع ربع سنوياً (كل ثلاثة شهور) لتحديث الأسعار ومناقشة مسألة أسعار الوقود والمواد الأخرى المشتركة، وذلك بما يتناسب مع الطرق العالمية ومتطلبات السوق، حسب توجيهات الحكومة المصرية، اتفقت اللجنة على عدم التأثير على أسعار المواد البترولية الأخرى، وتثبيتها. وبناء عليه، سيتم الإعلان عن أسعار البنزين في مصر في الفقرة القادمة، لذا تابعونا لمعرفة المزيد.

أسعار البنزين في جمهورية مصر العربية

وكما ذُكِر سابقاً، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية عن زيادة سعر لتر السولار بينما بقيت أسعار المواد البترولية الأخرى ثابتة لذلك، يمكن تلخيص الأسعار الحالية للمواد البترولية في جمهورية مصر العربية، وذكرنا سابقاً أن لجنة تسعير المواد البترولية أعلنت عن زيادة في سعر لتر السولار وتثبيت أسعار المواد البترولية الأخرى، وبناءً عليه فإن الأسعار الحالية للمواد البترولية في جمهورية مصر العربية تشمل ما يلي