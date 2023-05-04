سجل سعر الدولار اليوم الخميس 4 مايو 2023 استقرار في عملية الشراء والبيع، في العديد من البنوك المصرية، حيث بلغ سعر البيع نحو 30.85 جنيه، في حين بلغ سعر الشراء نحو 30.95 جنيه في بعض البنوك، تم تسجيل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري بقيمة 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع، ونحن نتابع الآن عرض سعر الدولار اليوم الخميس 4 مايو 2023 أمام الجنيه بعد رفع سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي، تابعونا.

سعر الدولار اليوم الخميس 4 مايو 2023 أمام الجنيه بعد رفع سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

30.95 جنيه للبيع.

30.83 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

30.85 جنيه للبيع.

30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك اﻷهلي المصري

30.85 جنيه للبيع.

30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

30.95 جنيه للبيع.

30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

30.95 جنيه للبيع.

30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في كريدي أجريكول مصر

30.95 جنيه للبيع.

30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

30.95 جنيه للبيع.

30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

30.95 جنيه للبيع.

30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

30.95 جنيه للبيع.

30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

30.95 جنيه للبيع.

30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية