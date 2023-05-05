الوجبة التاسعة.. خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

الآن تعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة في جميع المحافظات العراقية بشكل مجاني من خلال منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية بالعراق وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تفعيل رابط تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 وذلك ضمن خطة الحكومة العراقية في توفير الدعم لجميع المواطنين والأسر تحت خط الفقر وسيتم صرف الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة بعد ساعات قليلة من اتاحة الأسماء الكترونياً عبر موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تم إتاحة رابط للتعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 إلكترونياً بخطوات سهلة وميسرة نوضحها في الخطوات التالية وقد صرحت مصادر داخل الحكومة العراقية أن سيتم توزيع الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة على أكثر من 300 مواطن عراقي في جميع المحافظات العراقية :

الدخول عبر رابط موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية . اختيار منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية بالعراق. ثم النقر على اختيار الخدمات الإلكترونية. ثم اختيار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023. ثم اختيار المحافظة التابع لها. ثم تسجيل جميع البيانات المطلوبة من رقم الهوية وكود التحقق الخاص بك. ثم اضغط على الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023. سوف تظهر جميع الأسماء المستحقة للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023. يمكنك تنزيل جميع كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 على جهازك الخاص من خلال الضغط على زر “تحميل”.

شروط الحصول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf

لتصبح ضمن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 يجب أن تستوفي جميع الشروط التي كشف عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية فيجب ان يكون المتقدم حاصل على الجنية العراقية وكذلك يجب أن لا يقل عدد أفراد الاسرة عن 4 أفراد وعمر الفرد الذكر يتراوح بين 18-60 عاماً وكذلك يجب أن يترواح عمر الإناث بين 15-55 عاماً ويجب أن لا يمتلك المتقدم للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة أي أصول أو عقارات خاصة ، وتسود حالة من الحزن بين جميع المواطنين لتأخر موعد صرف الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة ، وقد طمأن مصدر مسؤول داخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن سيتم صرف الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة في الأيام القليلة القادمة وأنه تم قبول ما يزيد عن 300 مواطن عراقي ضمن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023.