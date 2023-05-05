ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2023 لمتابعة البرامج الوثائقية

التردد الأكثر شيوعًا في العالم العربي هو تردد قناة ناشينال جيوغرافيك أبوظبي، وذلك لأنها تعرض محتوى متنوعًا وتقدم أفضل البرامج التي يمكن أن تناسب مختلف العقول، تعُدُّ القناة واحدة من أحسن القنوات التي تبث الأفلام الوثائقية في العالم العربي، وهي تُعرض عِدَدًا كَبِيرًا من البرامج التي تَتناول مواضيع مُختَلِفَة، كالحَيَوَانات والإنسان، سوف نقدم لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2023 علي نايل سات لمتابعة اهم البرامج الوثائقية، وكافة التفاصيل، تابعونا.

قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2023 علي نايل سات لمتابعة البرامج الوثائقية

ناشينوال جيوغرافيك هي واحدة من أهم القنوات العرض المجاني غير المشفر في الوطن العربي، حيث حصلت على أكثر من مليون مشاهدة. وبسبب هذا الإقبال الكبير، تخطط الكثير من المشاهدين للبحث عن تردد قناة ناشينوال غورافيك أبو ظبي وبالتالي، يمكن الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالتردد من خلال هذه النقاط.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد علي نايل سات HD

جودة القناة HD .

. معدل الاستقطاب أفقي.

معدل تصحيح الخطأ ¾ .

. معدل الترميز 30000 .

. التردد 11411.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد علي نايل سات SD

جودة القناة HD.

معدل الاستقطاب أفقي.

معدل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز 27500.

التردد 11526.

قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي

تُعَدُّ هذه القناة أحد القنوات الهامَّة التي يستفيد منها مواطنو الدول العربية حيثُ تَوفّرُ لهم مُحتوىً مَوَثَّقًا، إذ تُعرِضُ الكثيرَ مِنَ البرامج، وَمِنْ ضِمَنِ هَذِهِ البرامج، برنامجٌ خَاصٌ بعالِمِ البَحْار، البرنامج الذي نتحدث عنه هو واحد من أفضل البرامج التي تحظى بنسب مشاهدة عالية بسبب المحتوى المميز الذي يقدمه. يتمحور الموضوع حول سمكة التونة العنيدة الذي يخلف لدى البحارة صعوبات كثيرة في الحصول عليها، ولكنهم يغامرون بمعرفتهم وخبراتهم في سبيل الحصول على أفضل الأصناف والأوزان الثقيلة.

في ختام مقالنا قدمنا لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2023 علي نايل سات لمتابعة اهم البرامج الوثائقية، تم تأسيس القناة قبل أكثر من 20 عاماً، مما يجعلها واحدة من أقدم القنوات، و تم تحديثها عدة مرات خلال هذه الفترة. و تعرض المحتوى الذي تقدمه لعدد من الدول العربية و الأجنبية.