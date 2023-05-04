تعرف على سعر الحديد اليوم في مصر بتاريخ اليوم 4 مايو 2023

استقر صباح اليوم الخميس 4 مايو 2023 سعر الحديد في مصر، على الرغم من ارتفاع اسعار مواد البناء الاخرى في الساعات الأخيرة بعد قرار البنك الفيدرالي برفع الفائدة بـ 25 نقطة وهو الارتفاع الاعلى منذ 2006، إلا أن سعر الحديد في شركات السوق المحلي لم تعاني من ذلك القرار، ونرصد لكم في هذا المقال، تفاصيل اسعار الحديد اليوم في مصر في كافة المصانع والشركات في السوق.

سعر الحديد اليوم في مصر

كان قد شهد الحديد في مطلع شهر مايو ارتفاعاً في الاسعار ليصل سعر الطن الى 20 ألف بدلاً من 18، لكنه حافظ على استقراره عند ذلك الرقم على الرغم من ارتفاع اسعار المواد البنائية الأخرى كالرمل والأسمنت، وجاءت أسعار الحديد اليوم في السوق المصرية من مختلف المصانع كالآتي:

وصل سعر طن حديد المصريين عند 32050 جنيه.

وصل سعر طن حديد المراكبي عند 38500 جنيه.

وصل سعر طن حديد مصر ستيل عند 40 ألف جنيه.

وصل سعر طن حديد العلا عند 40400 جنيه.

اسعار الحديد اليوم

وقد بلغ سعر طن حديد الجارحي 38760 جنيه، اما عن سعر طن حديد العشري فقد استقر عند 39.500 ألف جنيه.

اسعار الحديد في مصر اليوم 4 مايو 2023

فيما بلغ سعر طن حديد الجيوشي عند 39500 جنيه، أما عن سعر طن حديد الكومي فقد استقر عند 40600 جنيه، ووصل سعر طن حديد عز عند 32135 جنيه، أما عن سعر طن حديد بشاي فقد استقر عند 38500 جنيه.