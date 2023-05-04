تُعَدُ قنوات “أون تايم سبورت” مهِمَةً للرياضة في مِصْـــر، فهي تَرْكَزُ على تقديم المباريات بشكلٍ حصري على شاشتها، كما تَبْثُ المباريات العالمية الهامة مثل الدوري الإفريقي ومونديال كأس العالم وغيرها، لتَفْتَح الآفاق الرياضية على العالم أجمع، وتعمل على نقل مباريات كرة السلة إلى جانب ذلك، نقدم لكم اليوم تردد قنوات أون تايم سبورت الرياضية الجديد 2023 على النايل سات وكافة التفاصيل، تابعونا.

قناة أون تايم سبورت الرياضية 2023

القناة الرياضية التي تنقل المباريات مباشرة وحصرياً تُعَتبر واحدة من أبرز القنوات الرياضية، وسوف نعرض لكم أهم البيانات حول هذه القناة فيما يلي

تم إطلاق بث القناة لأول مرة عام 2019.

ممتلكات القناة تعود إلى شركة المتحدة للإعلام التي يقودها المدير التنفيذي المصري تامر مرسي.

يقع المقر الرئيسي للقناة في القاهرة.

تمكنت القناة في زمن قصير من جذب عشاق كرة القدم بملايين المشاهدين إليها.

تتميز القناة بأنها تقوم ببث المباريات بلا مقابل وبدون الحاجة لدفع أية رسوم من أجل المشاهدة.

تحوي تجمع كبير ومميز من الرياضيين الذين يعملون على تحليلات المباريات وتغطية جميع الفعاليات الرياضية بشكل دائم على القنوات التي تنقل البرامج.

تردد قنوات أون تايم سبورت الرياضية الجديد 2023 على النايل سات

يُمكن مُتابعة أحدث المُباريات على القناة، بضبط تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات، وذلك عبر الحصول على المعلومات التالية

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 11681.

تردد قناة أون تايم سبورت الثانية على النايل سات 2023

يمكن تعديل تردد القناة على قمر النايل سات الصناعي باستخدام المعلومات المتعلقة بالتردد.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 10853.

تردد قناة أون تايم سبورت الثالثة على القمر الصناعي النايل سات 2023

يمكنك متابعة برامج الرياضة الشيقة مثل مساء أون تايم بسهولة، حيث يمكنك ضبط تردد القناة على النايل سات بسرعة وكفاءة عالية.