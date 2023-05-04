الآن .. سعر الاسمنت في مصر مرتفع ويسجل أدنى سعر “2000 جنية للطن” 2023

ارتفعت مؤشرات البحث صباح اليوم عن سعر الاسمنت في مصر وذلك بعد ارتفاع بعض أسعار البناء واستقرار الآخر، نظراً لقرار رفع الفائدة والذي اتخذه البنك الفيدرالي لمواجهة معدلات التضخم الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وفي السطور التالية نرصد لكم سعر الاسمنت في مصر اليوم 4 مايو 2023 مقارنة بمواد البناء الأخرى، وتفاصيل اسعاره في المصانع المختلفة .

سعر الاسمنت في مصر

وقد شهدت أسعار الاسمنت المسلح في مصر اليوم استقراراً مقارنة بمواد البناء الأخرى التي ارتفعت سعرها كالرمل، وجاءت الاسعار في مختلف المصانع والشركات المصنعة في السوق المحلية كالآتي:

وصل سعر أسمنت المسلح إلى 1965 جنيه، فيما بلغ سعر أسمنت شركة النصر نحو 1940 جنيه، أما عن سعر أسمنت التعمير بين 1870 و1880 جنيه، وقد بلغ سعر أسمنت وادي النيل إلى 1860 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم 4 مايو 2023

وصل سعر أسمنت المنيا نحو 1890 جنيه، ووصل سعر طن أسمنت المعلم إلى 1860 جنيه.

فيما بلغ سعر أسمنت شركة لافارج 1960 جنيه، أما عن سعر أسمنت سيناء فقد تراوح ما بين 1870 و1875 جنيه.

ووصل سعر طن أسمنت حلوان نحو 2010 جنيه، أما عن سعر طن أسمنت السويدي نحو 2000 جنيه، ووصل سعر الأسمنت في الشركة الوطنية ببني سويف الى 1780 جنيه.

اسعار الزلط اليوم في مصر

على نفس المنوال يبحث العديد من الناس عن أسعار الزلط في مصر بإعتباره من أحد مواد البناء المهمة والمتغيرة في السعر، ووصل سعر متر الزلط الكبير ما بين 165 كحد أدنى إلى 175 جنيه كحد أقصى للسعر.