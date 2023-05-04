ارتفعت درجة الضجيج على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الاجتماعي بعد صدور قرار جديد بزيادة أسعار السولار، وقد أفسد هذا الخبر مزاج المواطنين، فمعظمهم يمرون بظروف صعبة ولم يعد لديهم القدرة على تحمل عبءٍ جديد كهذا، عندما يرتفع سعر الوقود والبنزين دائمًا ، يجب أن يزيد سعر السلع والمنتجات لأن العديد منها يعتمد على النقل. لذلك ، إذا ارتفعت تكلفة الشحن ، فسيتم زيادة سعر السلع والمنتجات على نحو متزايد. ومن المثير للقلق أن الزيادة في أسعار السلع التي حدثت بالفعل خلال هذا العام هي الثالثة وهذا الأمر مرهق وغير مريح، يبحث كثيرون عن الأسعار الجديدة لتفادي الاحتيال والاستغلال من السائقين غير المسؤولين، وسوف نوضح لكم أسعار السولار والبنزين اليوم الخميس 4 مايو 2023 ، تابعونا.

أسعار السولار والبنزين اليوم الخميس 4 مايو 2023

كان سعر الوقود السولار قبل الارتفاع 7.25 قروش، ولكن بعد الزيادة، ارتفع إلى 8.25 قرشًا، حيث بلغت قيمة الزيادة 100 قرش.

تم تعديل سعر البنزين 95 من 11.50 إلى سعر مرتفع بعد الزيادة.

يتميز سعر الوقود 92 بالثبات ويبلغ سعره 10.25 قرش.

و سعر بنزين 80 8.75 قرش.

بلغ طن المازوت 5 ألف جنيه.

مدى تأثير زيادة المواد البترولية على باقي السلع والمنتجات

بالتأكيد سيتأثر سعر جميع المنتجات والبضائع التي تنقل عن طريق الشاحنات التي تعمل بوقود الديزل بشكل ملحوظ، وقد قامت كل المحافظات بتحديد سعر جديد لوسائل النقل المختلفة، يقوم قطاع التموين والتجارة الداخلية بطريقة سريعة بالتحكم في الأسواق وتتبع جميع المحلات التجارية الكبرى والتأكد من عدم فرض أي زيادات جديدة على المنتجات، بالإضافة إلى إجراء متابعة دورية للأسواق وذلك استجابةً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.